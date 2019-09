Ameaçado de fechar, bar inaugurado no Rio em 1887 recebe oferta de compra

Dono da rede de bares Belmonte, o empresário Antônio Rodrigues fez uma oferta para comprar o Bar Luiz, que funciona há 132 anos no Centro do Rio de Janeiro e que, por causa de dívidas e da redução da clientela, deverá ser fechado no próximo sábado. O encerramento das atividades foi revelado no início da semana pela proprietária do estabelecimento, Rosana Santos.

O anúncio do fechamento do Luiz fez com que centenas de pessoas voltassem a frequentá-lo. A rede de solidariedade incluiu um concorrente: dono de um bar na Tijuca, na Zona Norte, Ottmar Grünewald cedeu doze funcionários para ajudar a servir o almoço nesta terça-feira, 10. O Luiz vinha funcionando com apenas oito empregados.

Rosana disse a VEJA que a negociação com Rodrigues ainda está em andamento. A reportagem apurou que o empresário propôs ficar com o bar em troca da quitação de todas as dívidas, estimadas em 3 milhões de reais, o que não foi aceito pela proprietária, que reivindicou um valor adicional para concretizar a venda.

Ela não descarta a possibilidade de manter o bar, desde que o movimento dos últimos dias seja permanente. A chef Roberta Sudbrack, que já foi escolhida como a melhor da América Latina, propôs fazer um jantar em benefício do Luiz. Nesta terça, o governador Wilzon Witzel declarou que iria até lá para tomar um chope.