Amapá: ex-prefeito pode vencer aliado de Lula e Alcolumbre no 1º turno, diz pesquisa

No Amapá, a menos de um mês das eleições, a disputa pelo governo estadual caminha para uma resolução já no primeiro turno: o ex-prefeito de Macapá, Antônio Furlan (PSD), tem literalmente o dobro das intenções de voto marcadas pelo atual governador Clécio Luís (União Brasil). A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta terça-feira, 8.

No primeiro turno, Antônio Furlan tem 62% do eleitorado ante 31% de Clécio Luís — a larga dianteira pode garantir ao ex-prefeito a vitória ainda na primeira rodada contra o governador, que concorre apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado.

O candidato Delegado Marcos (DC) aparece com 2% do eleitorado e os demais nomes não pontuaram na pesquisa. Votos brancos e nulos compõe 2% do total, e outros 3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

Governador — Amapá — 1º turno

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Dr. Furlan (PSD): 62%

Clécio Luís (União): 31%

Delegado Marcos (DC): 2%

Jairo Palheta (PCO): 0%

Carlos Cley (PSTU): 0%

Nulo/Branco: 2%

NS/NR: 3%

O cenário é semelhante na simulação de segundo turno, que indica vitória de Furlan por 64% do eleitorado ante 31% de Clécio Luís. Votos brancos e nulos e aqueles que não responderam à pesquisa seguem os mesmo percentuais da primeira rodada.

Governador — Amapá — 2º turno (cenário único)

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Dr. Furlan (PSD): 64%

Clécio Luís (União Brasil): 31%

Nulo/Branco: 2%

Não Sabe / Não Respondeu: 3%

A situação também é favorável para o ex-prefeito na corrida ao Senado pelo Amapá, que é liderada por sua esposa Rayssa Furlan (Podemos). A ex-primeira-dama de Macapá aparece com 33% das intenções de voto, seguida pelos dois senadores que disputam a reeleição em 2026: Randolfe Rodrigues (PT), líder do governo Lula no Congresso Nacional, e Lucas Barreto (PSD).

Senador — Amapá

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Rayssa Furlan (Podemos): 33%

Randolfe Rodrigues (PT): 20%

Lucas Barreto (PSD): 14%

Alliny Serrão (União): 9%

Capi (PSB): 6%

Acácio Favacho (MDB): 5%

Juiza Jô (DC): 1%

Helio Silva (PCO): 0%

Professor Uzian Pinto (DC): 0%

Nulo/Branco: 6%

NS/NR: 6%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Amapá entre os dias 3 e 7 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código AP-04000/2026.