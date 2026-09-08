Amapá: ex-prefeito pode vencer aliado de Lula e Alcolumbre no 1º turno, diz pesquisa
Dr. Furlan soma o dobro de votos do governador Clécio Luís na primeira rodada e tem a esposa favorita ao Senado, indica Real Time Big Data
No Amapá, a menos de um mês das eleições, a disputa pelo governo estadual caminha para uma resolução já no primeiro turno: o ex-prefeito de Macapá, Antônio Furlan (PSD), tem literalmente o dobro das intenções de voto marcadas pelo atual governador Clécio Luís (União Brasil). A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta terça-feira, 8.
No primeiro turno, Antônio Furlan tem 62% do eleitorado ante 31% de Clécio Luís — a larga dianteira pode garantir ao ex-prefeito a vitória ainda na primeira rodada contra o governador, que concorre apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado.
O candidato Delegado Marcos (DC) aparece com 2% do eleitorado e os demais nomes não pontuaram na pesquisa. Votos brancos e nulos compõe 2% do total, e outros 3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.
Governador — Amapá — 1º turno
- Dr. Furlan (PSD): 62%
- Clécio Luís (União): 31%
- Delegado Marcos (DC): 2%
- Jairo Palheta (PCO): 0%
- Carlos Cley (PSTU): 0%
- Nulo/Branco: 2%
- NS/NR: 3%
O cenário é semelhante na simulação de segundo turno, que indica vitória de Furlan por 64% do eleitorado ante 31% de Clécio Luís. Votos brancos e nulos e aqueles que não responderam à pesquisa seguem os mesmo percentuais da primeira rodada.
Governador — Amapá — 2º turno (cenário único)
- Dr. Furlan (PSD): 64%
- Clécio Luís (União Brasil): 31%
- Nulo/Branco: 2%
- Não Sabe / Não Respondeu: 3%
A situação também é favorável para o ex-prefeito na corrida ao Senado pelo Amapá, que é liderada por sua esposa Rayssa Furlan (Podemos). A ex-primeira-dama de Macapá aparece com 33% das intenções de voto, seguida pelos dois senadores que disputam a reeleição em 2026: Randolfe Rodrigues (PT), líder do governo Lula no Congresso Nacional, e Lucas Barreto (PSD).
Senador — Amapá
- Rayssa Furlan (Podemos): 33%
- Randolfe Rodrigues (PT): 20%
- Lucas Barreto (PSD): 14%
- Alliny Serrão (União): 9%
- Capi (PSB): 6%
- Acácio Favacho (MDB): 5%
- Juiza Jô (DC): 1%
- Helio Silva (PCO): 0%
- Professor Uzian Pinto (DC): 0%
- Nulo/Branco: 6%
- NS/NR: 6%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Amapá entre os dias 3 e 7 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código AP-04000/2026.