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Alvo de operação da PF contra CV, mãe de Oruam passa a cumprir prisão domiciliar

Márcia Gama, mulher de Marcinho VP, foi presa pela Polícia Federal no fim de outubro

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 17h56
Márcia Gama ao lado do filho, o rapper Oruam: mãe influente nas redes, funcionária ausente na Câmara de Belford Roxo.
Márcia Gama ao lado do filho, o rapper Oruam: mãe influente nas redes, funcionária ausente na Câmara de Belford Roxo.  (Reprodução/.)
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Alvo de operação da PF contra CV, mãe de Oruam passa a cumprir prisão domiciliar Priorize VEJA no Google

A mãe do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, passou para prisão domiciliar neste domingo, 8, ao deixar o Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Márcia Gama, mulher de Marcinho VP, foi presa no âmbito de uma operação da Polícia Federal (PF) no fim de outubro.

A conversão em domiciliar foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O pedido da defesa foi atendido por Márcia ser a principal cuidadora de um neto autista. Ela precisará usar tornozeleira eletrônica.

A Operação Backbone, deflagrada em 19 de outubro, tinha como objetivo desarticular o monopólio de internet do Comando Vermelho (CV) nos Complexos do Alemão, da Penha e do Chapadão, na Zona Norte. Na época, o irmão do artista, Lucas Santos Nepomuceno, e o vereador carioca Fábio Silva (Podemos) também foram detidos.

Márcio Santos Nepumuceno, o Marcinho VP, esteve entre os alvos da PF. Segundo as apurações, ele “continua a controlar as atividades empresariais exploradas nesses territórios, em conjunto com seus familiares e outras lideranças da facção”. O líder histórico do CV está preso na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, há três décadas.

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+ Mãe e irmão de Oruam são presos em operação da PF contra monopólio de internet do CV

Na mira da polícia

Márcia já esteve na mira da polícia em outras ocasiões. Em abril, ela foi alvo de uma ação contra lavagem de dinheiro para o CV. Ela foi presa preventivamente, mas solta em junho por decisão da Justiça do Rio. Em março, também esteve entre os procurados na Operação Contenção Red Legacy, que prendeu sete pessoas, incluindo o vereador Salvino Oliveira (PSD) — solto dias depois.

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Oruam, seu filho, também tem um longo histórico de problemas com a Justiça. Em julho do ano passado, agentes foram até a casa do cantor para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um menor, acusado por atos infracionais análogos a roubo e tráfico de drogas, que estava no local. De acordo com a Polícia Civil, o adolescente seria integrante de uma facção criminosa, um dos maiores ladrões de veículos do estado e o segurança pessoal do traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca.

No todo, o rapper é acusado pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal, incluindo denúncias por duas tentativas de homicídio qualificadas — relacionadas às agressões contra os policiais. Foi preso em três vezes no ano passado. Em setembro do ano passado, ficou 69 dias detido no Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio.

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