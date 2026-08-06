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Brasil

Alvo de acusações de assédio sexual, Marco Buzzi assistirá pessoalmente ao próprio julgamento no STJ

Ministros vão julgar o magistrado nesta quinta

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 09h08 | Atualizado em 6 ago 2026, 09h30
Marco Buzzi
Marco Buzzi (Gustavo Lima/STJ/Divulgação)
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Alvo de acusações de assédio sexual, Marco Buzzi assistirá pessoalmente ao próprio julgamento no STJ Priorizar nos meus resultados Google

Alvo de denúncias por crimes de injúria, assédio sexual e importunação sexual, o ministro Marco Aurélio Buzzi, do STJ, será julgado, nesta quinta, pelos seus colegas de tribunal.

Na edição que está nas bancas, VEJA revela, em detalhes, as conclusões da PGR sobre as investigações em que duas mulheres apresentam graves acusações contra o magistrado. O parecer da procuradoria é pela condenação de Buzzi, que pode ser aposentado compulsoriamente do tribunal.

Buzzi vem negando, desde o início do escândalo, o cometimento dos crimes. Ele alega que os relatos apresentados por uma jovem de 18 anos e por uma ex-assessora de seu gabinete são falsos.

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No julgamento que começa logo mais, Buzzi pediu para acompanhar pessoalmente os votos e manifestações dos ministros sobre seu caso. Para integrantes do tribunal, trata-se de um último movimento para tentar convencer seus amigos a questionar o processo e a impedir sua condenação.

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O clima no STJ, no entanto, não é positivo para o ministro. A Corte está constrangida com a contundência dos relatos das mulheres e as provas levadas ao processo. A expectativa é de que os magistrados confirmem a punição a Buzzi.

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