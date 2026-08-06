Alvo de acusações de assédio sexual, Marco Buzzi assistirá pessoalmente ao próprio julgamento no STJ

Ler Resumo





O ministro Marco Aurélio Buzzi, do STJ, será julgado nesta quinta-feira por crimes de injúria, assédio e importunação sexual. VEJA revela os detalhes das investigações da PGR, que pede a condenação do magistrado. Buzzi nega as acusações, mas o clima no tribunal indica que a punição pode ser confirmada.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Alvo de denúncias por crimes de injúria, assédio sexual e importunação sexual, o ministro Marco Aurélio Buzzi, do STJ, será julgado, nesta quinta, pelos seus colegas de tribunal.

Na edição que está nas bancas, VEJA revela, em detalhes, as conclusões da PGR sobre as investigações em que duas mulheres apresentam graves acusações contra o magistrado. O parecer da procuradoria é pela condenação de Buzzi, que pode ser aposentado compulsoriamente do tribunal.

Buzzi vem negando, desde o início do escândalo, o cometimento dos crimes. Ele alega que os relatos apresentados por uma jovem de 18 anos e por uma ex-assessora de seu gabinete são falsos.

No julgamento que começa logo mais, Buzzi pediu para acompanhar pessoalmente os votos e manifestações dos ministros sobre seu caso. Para integrantes do tribunal, trata-se de um último movimento para tentar convencer seus amigos a questionar o processo e a impedir sua condenação.

Continua após a publicidade

O clima no STJ, no entanto, não é positivo para o ministro. A Corte está constrangida com a contundência dos relatos das mulheres e as provas levadas ao processo. A expectativa é de que os magistrados confirmem a punição a Buzzi.