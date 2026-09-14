Alvo da PF, deputado Cezinha de Madureira disse que celular foi furtado há três dias em SP
Operação autorizada pelo STF apura possíveis práticas dos crimes de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro
Alvo de busca e apreensão em operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta segunda-feira, 14, o deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP) publicou vídeo na sexta-feira,11, para informar que foi alvo de furto enquanto caminhava pela Avenida Paulista, na região da Bela Vista, em São Paulo. “Senti na pele o que a falta de segurança pode causar (…) furtaram meu celular. Tomaram, assim, muito rápido”, disse na gravação. Ainda segundo ele, em ao menos 15 minutos os criminosos acessaram contas bancárias e trocaram a senha do WhatsApp.
O celular do parlamentar estava entre os possíveis objetos a serem apreendidos pela PF nesta segunda em uma operação que apura possíveis práticas dos crimes de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. “A ação é desdobramento de investigação iniciada em dezembro de 2025 para apurar irregularidades na destinação de emendas parlamentares”, informou a corporação em nota publicada nesta segunda.
No total, policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Distrito Federal e em São Paulo. “As investigações apontam que integrantes do grupo teriam negociado com terceiros o pagamento de valores expressivos, condicionados ao resultado de processos em curso, a pretexto de influir em decisões judiciais. Não há elementos que indiquem a participação de integrantes do Poder Judiciário nos fatos apurados”, informou a PF na mesma nota.
A defesa do deputado federal Madureira emitiu nota após a operação e pediu acesso aos autos em trâmite no Supremo. “O deputado está certo que, assegurados o contraditório e a amplo acesso da defesa aos elementos da investigação e à integra do processo, os fatos serão devidamente esclarecidos no devido processo legal, com a demonstração de que nenhuma irregularidade foi cometida”, diz documento assinado por Carneiros Advogados e divulgado nos stories do perfil do parlamentar no começo da tarde desta segunda.