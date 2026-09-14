Alvo da PF, deputado Cezinha de Madureira disse que celular foi furtado há três dias em SP

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O deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP) foi alvo de busca e apreensão da PF em operação que apura desvios em emendas parlamentares. A ação ocorre dias após o deputado relatar que seu celular foi furtado na Avenida Paulista e usado para acessar suas contas. A defesa nega irregularidades.

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Alvo de busca e apreensão em operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta segunda-feira, 14, o deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP) publicou vídeo na sexta-feira,11, para informar que foi alvo de furto enquanto caminhava pela Avenida Paulista, na região da Bela Vista, em São Paulo. “Senti na pele o que a falta de segurança pode causar (…) furtaram meu celular. Tomaram, assim, muito rápido”, disse na gravação. Ainda segundo ele, em ao menos 15 minutos os criminosos acessaram contas bancárias e trocaram a senha do WhatsApp.

O celular do parlamentar estava entre os possíveis objetos a serem apreendidos pela PF nesta segunda em uma operação que apura possíveis práticas dos crimes de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. “A ação é desdobramento de investigação iniciada em dezembro de 2025 para apurar irregularidades na destinação de emendas parlamentares”, informou a corporação em nota publicada nesta segunda.

No total, policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Distrito Federal e em São Paulo. “As investigações apontam que integrantes do grupo teriam negociado com terceiros o pagamento de valores expressivos, condicionados ao resultado de processos em curso, a pretexto de influir em decisões judiciais. Não há elementos que indiquem a participação de integrantes do Poder Judiciário nos fatos apurados”, informou a PF na mesma nota.

A defesa do deputado federal Madureira emitiu nota após a operação e pediu acesso aos autos em trâmite no Supremo. “O deputado está certo que, assegurados o contraditório e a amplo acesso da defesa aos elementos da investigação e à integra do processo, os fatos serão devidamente esclarecidos no devido processo legal, com a demonstração de que nenhuma irregularidade foi cometida”, diz documento assinado por Carneiros Advogados e divulgado nos stories do perfil do parlamentar no começo da tarde desta segunda.