Alunos se mobilizam para libertar professor brasileiro de jiu-jítsu preso pelo ICE

Preso há 11 dias pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), o brasileiro Thiago Brito passou a contar com uma campanha em prol de sua liberdade organizada por alunos e moradores de Filadélfia, onde atua como professor de jiu-jítsu. A mobilização tem sido organizada pela Tri State Kickboxing and MMA, academia onde Thiago atua, e já arrecadou US$ 29 mil dos US$ 35 mil estipulados para cobrir os custos do processo judicial e compensar as perdas financeiras do brasileiro.

“Muitos de vocês conhecem Thiago — não apenas como um incrível instrutor de Jiu-Jitsu Brasileiro, mas como mentor, treinador e amigo que dedicou anos a ajudar os outros tanto dentro quanto fora dos tatames. Recentemente, ele foi inesperadamente detido pelo ICE enquanto viajava para treinar seus alunos em um torneio na Flórida”, diz uma publicação no Instagram da Tri State. “Essa arrecadação foi criada para ajudar a cobrir os custos dele. Thiago passou anos investindo em outros. Agora temos a oportunidade de estar ao lado dele quando ele mais precisa de nós”, completa.

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