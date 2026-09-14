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Brasil

Alunos procuram atendimento médico após compartilhamento de agulhas em feira científica de escola no Rio

Caso é investigado pela Polícia Civil

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 12h05 | Atualizado em 14 set 2026, 12h22
Fachada do Colégio-Curso Tamandaré, prédio de três andares com paredes brancas e detalhes azuis, incluindo o letreiro com o nome da instituição. Em primeiro plano, um carro SUV branco estacionado na rua, e cones de sinalização laranja próximos ao portão de entrada azul. Ao fundo, um poste de luz e palmeiras.
Fachada do Colégio Tamandaré, no Recreio  (TV Globo/Reprodução)
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Alunos procuram atendimento médico após compartilhamento de agulhas em feira científica de escola no Rio Priorizar nos meus resultados Google

Vinte alunos e visitantes de um colégio particular do Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio, precisaram buscar atendimento médico após serem expostos a uma situação de risco envolvendo o compartilhamento de lancetas durante uma feira de ciências. O episódio ocorreu no sábado, 12, em um estande sobre diabetes do Colégio Tamandaré, e é investigado pela 42ª DP (Recreio). Segundo a escola, uma estudante levou para a apresentação um aparelho para medir glicose e lancetas, pequenas agulhas usadas na coleta de sangue.

A orientação dada por professores e coordenadores era de que os equipamentos fossem mantidos apenas para demonstração. No entanto, perto do fim da feira, a aluna teria usado o material para realizar testes de glicemia em visitantes. Segundo a apuração da própria instituição, uma mesma lanceta chegou a ser utilizada por até três pessoas, o que gerou preocupação com uma possível exposição a doenças transmitidas pelo sangue, entre elas hepatites B e C, HIV e sífilis. Ao menos 21 pessoas procuraram atendimento, sendo pelo menos dez estudantes da escola.

No Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, vinte pacientes foram avaliados e iniciaram o protocolo de profilaxia pós-exposição, procedimento preventivo adotado diante de determinados contatos com material biológico potencialmente contaminado. Até o momento, todos os testes realizados deram negativo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Equipes das vigilâncias epidemiológica e sanitária estiveram na escola nesta segunda-feira, 14, enquanto a Polícia Civil ouviu o diretor da unidade Recreio II e solicitou imagens das câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias do episódio.

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