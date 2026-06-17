Alta na desaprovação de Elmano e liderança de Ciro acendem alerta para o PT no Ceará

Uma pesquisa Atlas Focus sobre a situação eleitoral do Ceará para 2026, divulgada nesta quarta-feira, 17, aponta um cenário difícil para o PT, que busca o a quarto mandato consecutivo à frente do governo do Estado.

O primeiro ponto de atenção é que a desaprovação ao governo de Elmano de Freitas (PT) já supera a sua aprovação. Segundo o levantamento, 53% dos entrevistados avaliam de forma negativa o trabalho do petista — essa taxa era de 40% em dezembro. Ao mesmo tempo, a sua aprovação caiu de 55% há seis meses para 42% agora. Se não for alterada logo, essa movimentação (veja abaixo) costuma antecipar derrota nas urnas.

A piora de desempenho da gestão ajuda a sustentar a liderança de seu principal oponente, o ex-governador Ciro Gomes (PSDB), em um eventual embate direto entre ambos. Em um eventual segundo turno, o ex-governador chega a 53,2% das intenções de votos contra 44,9% de Elmano. Em março, esses percentuais eram de 50% e 43%, respectivamente.

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No primeiro turno, eles estão em empate técnico, com o tucano marcando 45,8% contra 44,8% do petista.

Veja abaixo como está a disputa no primeiro e no segundo turnos:

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Primeiro turno

Ciro Gomes (PSDB): 45,8%

Elmano de Freitas (PT): 44,8%

Eduardo Girão (Novo): 4,8%

Delegado Huggo Leonardo (Missão): 2,7%

Giovanni Sampaio (PRD): 1,3%

Jarir Pereira (PSOL): 0,1%

Branco ou nulo: 0,4%

Não sei: 0,2%

Segundo turno

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Ciro Gomes (PSDB): 53,2%

Elmano de Freitas (PT): 44,9%

Branco ou nulo: 1,8%

Não sei: 0,1%

Sobre a pesquisa

Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.223 eleitores entre os dias 9 e 14 de junho. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.