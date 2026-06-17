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Brasil

Alta na desaprovação de Elmano e liderança de Ciro acendem alerta para o PT no Ceará

Ex-governador tucano disponta como favorito ao comando do estado, segundo levantamento Atlas Focus

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 16h45
O ex-governador Ciro Gomes (PSDB) e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT)
O ex-governador Ciro Gomes (PSDB) e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) (Mauro Pimentel/AFP | Edson Júnior Pio/Assembleia Legislativa do Ceará/Divulgação)
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Alta na desaprovação de Elmano e liderança de Ciro acendem alerta para o PT no Ceará Priorize VEJA no Google

Uma pesquisa Atlas Focus sobre a situação eleitoral do Ceará para 2026, divulgada nesta quarta-feira, 17, aponta um cenário difícil para o PT, que busca o a quarto mandato consecutivo à frente do governo do Estado.

O primeiro ponto de atenção é que a desaprovação ao governo de Elmano de Freitas (PT) já supera a sua aprovação. Segundo o levantamento, 53% dos entrevistados avaliam de forma negativa o trabalho do petista  — essa taxa era de 40% em dezembro. Ao mesmo tempo, a sua aprovação caiu de 55% há seis meses para 42% agora. Se não for alterada logo, essa movimentação (veja abaixo) costuma antecipar derrota nas urnas.

Desaprovação de Elmano de Freitas cresce no Ceará
Desaprovação de Elmano de Freitas cresce no Ceará (Atlas Focus/Reprodução)

A piora de desempenho da gestão ajuda a sustentar a liderança de seu principal oponente, o ex-governador Ciro Gomes (PSDB), em um eventual embate direto entre ambos. Em um eventual segundo turno, o ex-governador chega a 53,2% das intenções de votos contra 44,9% de Elmano. Em março, esses percentuais eram de 50% e 43%, respectivamente.

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No primeiro turno, eles estão em empate técnico, com o tucano marcando 45,8% contra 44,8% do petista.

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Veja abaixo como está a disputa no primeiro e no segundo turnos:

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Primeiro turno

  • Ciro Gomes (PSDB): 45,8%
  • Elmano de Freitas (PT): 44,8%
  • Eduardo Girão (Novo): 4,8%
  • Delegado Huggo Leonardo (Missão): 2,7%
  • Giovanni Sampaio (PRD): 1,3%
  • Jarir Pereira (PSOL): 0,1%
  • Branco ou nulo: 0,4%
  • Não sei: 0,2%

Segundo turno

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  • Ciro Gomes (PSDB): 53,2%
  • Elmano de Freitas (PT): 44,9%
  • Branco ou nulo: 1,8%
  • Não sei: 0,1%

Sobre a pesquisa

Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.223 eleitores entre os dias 9 e 14 de junho. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

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TAGS:
Ceará
Ciro Gomes
Maquiavel
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