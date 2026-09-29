Aliados de Mateus Simões pedem liberação a Zema para apoio a Flávio, depois de desistência de Salles em SP

Aliados de Mateus Simões (PSD) passaram a defender, nos bastidores, que o governador Romeu Zema (Novo) libere integrantes do seu grupo político em Minas Gerais para apoiar Flávio Bolsonaro (PL) na reta final da campanha presidencial. A movimentação ganhou força depois da desistência de Ricardo Salles (Novo) da disputa pelo Senado em São Paulo e da decisão do ex-ministro de apoiar os candidatos do PL e do PP respaldados pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O gesto foi interpretado dentro da direita mineira como mais um movimento de concentração de forças em torno das candidaturas do PL na última semana antes do primeiro turno.

A pressão por uma liberação em Minas está relacionada, sobretudo, ao cenário desfavorável enfrentado por Zema e à dificuldade de sua candidatura presidencial de se tornar competitiva.

A campanha do ex-governador mineiro não conseguiu deslanchar nas pesquisas e, ao longo da disputa, passou a enfrentar dificuldades também dentro do próprio Estado.

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Conforme Veja mostrou, Zema aparece com menos de 5% nas pesquisas de intenção de votos e sua campanha é vista por aliados como errática, enquanto o próprio partido passou a defender uma estratégia mais concentrada no antipetismo, deixando de lado os ataques a Flávio.

Simões enfrenta uma campanha difícil ao governo de Minas e, segundo aliados, o desempenho de Zema deixou de funcionar como o ativo eleitoral.

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