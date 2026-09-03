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Aliados de Flávio pretendem transformar Gonet em alvo no ato da Paulista

PGR defendeu nulidade e o arquivamento da investigação sobre a relação do ministro Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, do Banco Master

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 09h01
PROCESSO - Gonet: PGR acompanha o caso de perto e também terá palavra final sobre ele
PROCESSO - Gonet: PGR acompanha o caso de perto e também terá palavra final sobre ele  (Mateus Bonomi/AGIF/AFP)
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O procurador-geral da República, Paulo Gonet, deve ser um dos principais alvos da manifestação bolsonarista marcada para a próxima segunda-feira (7) em São Paulo. De acordo com organizadores do evento, ouvidos pelo RADAR, aliados de Flávio e Jair Bolsonaro (ambos do PL) pedirão a saída de Gonet do cargo, o colocando como alvo no mesmo patamar do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nesta semana, o PGR defendeu a nulidade e o arquivamento da investigação sobre a relação do ministro Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, do Banco Master, e que o Supremo arquive o processo da denúncia do banqueiro de que recebeu ameaças de policiais federais.

O relato foi apresentado na semana passada por Vorcaro em depoimento a um juiz auxiliar do gabinete do ministro André Mendonça. O magistrado, então, pediu parecer da PGR.

As suspeitas

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Um dos principais pontos do relatório da PF é a relação entre empresas ligadas a Daniel Vorcaro e o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro. O Master se comprometeu a pagar ao escritório 36 parcelas mensais de R$ 3 milhões líquidos.

Em um segundo contrato de honorários envolvendo o Barci de Moraes Sociedade de Advogados, a PF identificou “limite máximo remuneratório” no valor de R$ 50 milhões “a título de pró-labore” durante os 36 meses de contrato.

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Em um dos diálogos com Vorcaro, o advogado Leonardo Palhares enviou duas propostas para quitação do contrato.

Pela minuta apresentada, R$ 40 milhões seriam pagos por meio da entrega de cotas de duas aeronaves, um jatinho e um helicóptero, e os R$ 10 milhões restantes por meio do pagamento das despesas causadas pelo uso das aeronaves.

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Vorcaro também ofereceu um serviço de luxo a Moraes. Segundo a PF, o banqueiro promoveu uma recepção no Six Senses Botanique, hotel localizado em Campos do Jordão, em São Paulo, para uma comitiva relacionada nas mensagens a “Alex”.

A programação contemplava almoço, contratação de um chef particular identificado como Zé Maria, passeios a cavalo e assistência de funcionários ligados a Vorcaro.

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O relatório da Polícia Federal sobre as relações do banqueiro com o ministro revela ainda que o dono do Banco Master autorizou a expedição de cartões de crédito em nome dos filhos do magistrado com limite de R$ 300 mil para cada.

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