Aliados à esquerda e à direita, seis governadores do centro são favoritos à reeleição

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Oito dos dezenove governadores que buscam a reeleição em outubro lideram as pesquisas. Desses, seis são ligados a partidos de centro, incluindo nomes alinhados a Bolsonaro e outros apoiados por Lula. Entenda o cenário político-eleitoral e quem se destaca na corrida pelos governos estaduais.

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Dos dezenove governadores em exercício que devem concorrer à reeleição em outubro, oito lideram as pesquisas eleitorais mais recentes em seus estados (confira a lista ao final desta matéria). Destes, seis são nomes ligados a partidos do centro — como mostra reportagem recente de VEJA, a ala centrista tem vultosos recursos de campanha e alto poder para mobilizar o apoio de prefeitos e vereadores.

No grupo dos favoritos de centro, há três governadores declaradamente alinhados à direita bolsonarista: Tarcísio de Freitas (Republicanos), em São Paulo, Celina Leão (PP), no Distrito Federal, e Eduardo Riedel (PP), no Mato Grosso do Sul.

Ex-ministro de Jair Bolsonaro, Tarcísio chegou a ser cogitado como presidenciável do bolsonarismo para enfrentar Lula nas urnas, mas preferiu buscar a reeleição e fortalecer o palanque de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em São Paulo. Celina, por sua vez, é amiga próxima da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), enquanto Riedel disputará o Executivo na mesma chapa que lançará o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) ao Senado.

Dos três demais líderes ao centro, dois concorrem com apoio declarado de Lula: os governadores Lucas Ribeiro (PP), da Paraíba, e Fábio Mitidieri (PSD), do Sergipe. O sexto favorito entre os centristas é Daniel Vilela (MDB), que herdou o cargo de Ronaldo Caiado (PSD) e apoia o padrinho político na corrida presidencial.

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Em pontas opostas do espectro político, também encabeçam a corrida pela reeleição os governadores Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina — atualmente, o único gestor do partido de Jair Bolsonaro, após a renúncia e cassação de Cláudio Castro no Rio de Janeiro –, e Rafael Fonteles (PT), no Piauí, que representa sozinho o petismo na lista de favoritos.

Outros dois governadores do PT disputarão a reeleição, mas enfrentam dificuldades em casa: Elmano de Freitas, no Ceará, que hoje perderia para Ciro Gomes (PSDB), e Jerônimo Rodrigues, na Bahia, que aparece nas pesquisas atrás de ACM Neto (União Brasil).

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A quarta governadora petista, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, foi eleita em 2018 e não pode disputar a reeleição — ela apoia o ex-secretário estadual Cadu Xavier (PT), mas o sucessor trava um duelo acirrado com o ex-prefeito bolsonarista Álvaro Dias (PL).

Governadores que devem disputar a reeleição em 2026:

Acre : Mailza Assis (PP)

: Mailza Assis (PP) Amazonas : Roberto Cidade (União Brasil)

: Roberto Cidade (União Brasil) Amapá : Clécio Luís (União Brasil)

: Clécio Luís (União Brasil) Bahia : Jerônimo Rodrigues (PT)

: Jerônimo Rodrigues (PT) Ceará : Elmano de Freitas (PT)

: Elmano de Freitas (PT) Distrito Federa l: Celina Leão (PP)

l: Celina Leão (PP) Espírito Santo : Ricardo Ferraço (MDB)

: Ricardo Ferraço (MDB) Goiás : Daniel Vilela (MDB)

: Daniel Vilela (MDB) Minas Gerais: Mateus Simões (PSD)

Mateus Simões (PSD) Mato Grosso : Otaviano Pivetta (Republicanos)

: Otaviano Pivetta (Republicanos) Mato Grosso do Sul : Eduardo Riedel (PP)

: Eduardo Riedel (PP) Pará : Hana Ghassan (MDB)

: Hana Ghassan (MDB) Paraíba : Lucas Ribeiro (PP)

: Lucas Ribeiro (PP) Pernambuco : Raquel Lyra (PSD)

: Raquel Lyra (PSD) Piauí : Rafael Fonteles (PT)

: Rafael Fonteles (PT) Roraima : Soldado Sampaio (Republicanos)

: Soldado Sampaio (Republicanos) São Paulo : Tarcísio de Freitas (Republicanos)

: Tarcísio de Freitas (Republicanos) Santa Catarina : Jorginho Mello (PL)

: Jorginho Mello (PL) Sergipe: Fábio Mitidieri (PSD)