Aliados à esquerda e à direita, seis governadores do centro são favoritos à reeleição
Ao todo, dezenove candidatos devem buscar renovação do mandato em outubro; dois petistas podem deixar o cargo em 2027
Dos dezenove governadores em exercício que devem concorrer à reeleição em outubro, oito lideram as pesquisas eleitorais mais recentes em seus estados (confira a lista ao final desta matéria). Destes, seis são nomes ligados a partidos do centro — como mostra reportagem recente de VEJA, a ala centrista tem vultosos recursos de campanha e alto poder para mobilizar o apoio de prefeitos e vereadores.
No grupo dos favoritos de centro, há três governadores declaradamente alinhados à direita bolsonarista: Tarcísio de Freitas (Republicanos), em São Paulo, Celina Leão (PP), no Distrito Federal, e Eduardo Riedel (PP), no Mato Grosso do Sul.
Ex-ministro de Jair Bolsonaro, Tarcísio chegou a ser cogitado como presidenciável do bolsonarismo para enfrentar Lula nas urnas, mas preferiu buscar a reeleição e fortalecer o palanque de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em São Paulo. Celina, por sua vez, é amiga próxima da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), enquanto Riedel disputará o Executivo na mesma chapa que lançará o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) ao Senado.
Dos três demais líderes ao centro, dois concorrem com apoio declarado de Lula: os governadores Lucas Ribeiro (PP), da Paraíba, e Fábio Mitidieri (PSD), do Sergipe. O sexto favorito entre os centristas é Daniel Vilela (MDB), que herdou o cargo de Ronaldo Caiado (PSD) e apoia o padrinho político na corrida presidencial.
Em pontas opostas do espectro político, também encabeçam a corrida pela reeleição os governadores Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina — atualmente, o único gestor do partido de Jair Bolsonaro, após a renúncia e cassação de Cláudio Castro no Rio de Janeiro –, e Rafael Fonteles (PT), no Piauí, que representa sozinho o petismo na lista de favoritos.
Outros dois governadores do PT disputarão a reeleição, mas enfrentam dificuldades em casa: Elmano de Freitas, no Ceará, que hoje perderia para Ciro Gomes (PSDB), e Jerônimo Rodrigues, na Bahia, que aparece nas pesquisas atrás de ACM Neto (União Brasil).
A quarta governadora petista, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, foi eleita em 2018 e não pode disputar a reeleição — ela apoia o ex-secretário estadual Cadu Xavier (PT), mas o sucessor trava um duelo acirrado com o ex-prefeito bolsonarista Álvaro Dias (PL).
Governadores que devem disputar a reeleição em 2026:
- Acre: Mailza Assis (PP)
- Amazonas: Roberto Cidade (União Brasil)
- Amapá: Clécio Luís (União Brasil)
- Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT)
- Ceará: Elmano de Freitas (PT)
- Distrito Federal: Celina Leão (PP)
- Espírito Santo: Ricardo Ferraço (MDB)
- Goiás: Daniel Vilela (MDB)
- Minas Gerais: Mateus Simões (PSD)
- Mato Grosso: Otaviano Pivetta (Republicanos)
- Mato Grosso do Sul: Eduardo Riedel (PP)
- Pará: Hana Ghassan (MDB)
- Paraíba: Lucas Ribeiro (PP)
- Pernambuco: Raquel Lyra (PSD)
- Piauí: Rafael Fonteles (PT)
- Roraima: Soldado Sampaio (Republicanos)
- São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos)
- Santa Catarina: Jorginho Mello (PL)
- Sergipe: Fábio Mitidieri (PSD)