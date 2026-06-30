Aliado de Moro no PR foi cassado por fraude à cota de gênero

Enquanto põe de pé sua candidatura ao governo do Paraná e amplia sua rede política, o senador Sergio Moro (PL-PR) tem se aproximado de alguns políticos que já tiveram problemas judiciais.

Um deles é o ex-vereador de Apucarana Adan Lenharo (DC), que perdeu o cargo devido a um esquema de fraude à cota de gênero.

Moro já posou com Lenharo durante visita à cidade.

Além disso, veículos locais atribuem ao ex-vereador o papel de coordenador da campanha do senador na região. O posto seria dividido com o presidente da Câmara dos Vereadores, Danylo Acioli (MDB).

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A perda do cargo foi determinada pela primeira instância da Justiça Eleitoral do Paraná e confirmada pelo TRE. Um recurso ainda será analisado pelo TSE.

O entendimento foi de que o partido de Lenharo, o Democracia Cristã, lançou uma candidata laranja apenas para cumprir a cota de ao menos 30% de candidatas mulheres.

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A jurisprudência do TSE é de que, em casos em que a irregularidade é constatada, o partido deve perder as vagas eleitas — no caso, apenas a de Lenharo — mesmo que não tenha sido comprovada participação.

Recentemente, Moro também fez um vídeo confirmando a filiação de Aldalto Pezzotti Bernardino, vice-prefeito de Doutor Camargo, ao PL.

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Em janeiro, Bernardino foi preso em uma blitz da Polícia Militar na cidade com uma moto furtada. Ele foi solto após pagar fiança, mas responde pelos crimes de adulteração de sinal identificador veicular e receptação.