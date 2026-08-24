Aliado de Lula cresce e toma dianteira ao governo da Paraíba, diz pesquisa Real Time Big Data

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Nova pesquisa Real Time Big Data na Paraíba aponta Lucas Ribeiro (PP) como favorito à reeleição ao governo. Ele lidera no 1º turno com 35% das intenções de voto e venceria Cícero Lucena (MDB) e Efraim Filho (PL) em simulações de 2º turno. Confira todos os detalhes do levantamento.

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O governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), é favorito à reeleição contra o ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (MDB). A nova pesquisa eleitoral Real Time Big Data no estado foi publicada nesta segunda-feira, 24.

No primeiro turno, Lucas Ribeiro tem 35% das intenções de voto contra 25% de Cícero Lucena. No limite da margem de erro, a vantagem do atual governador sobre o ex-prefeito da capital varia de 6 a 10 pontos percentuais.

O senador Efraim Filho (PL) tem 21% do eleitorado, tecnicamente empatado com Lucena dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Em seguida aparecem os candidatos Camilo Duarte (PCO), Pedro Coutinho (DC) e Yuri Ezequiel (UP), cada um com 1% das intenções de voto.

Governador — Paraíba — 1º turno

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Lucas Ribeiro (PP): 35%

Cícero Lucena (MDB): 25%

Efraim Filho (PL): 21%

Camilo Duarte (PCO): 1%

Pedro Coutinho (DC): 1%

Yuri Ezequiel (UP): 1%

Nulo/Branco: 9%

Não sabe/não respondeu: 7%

Já nas simulações de segundo turno, Lucas Ribeiro derrotaria Cícero Lucena por 42% a 35% dos votos e venceria Efraim Filho por 46% a 30% do eleitorado. Em confronto direto, o ex-prefeito de João Pessoa lidera contra o senador por 42% a 31% dos votos paraibanos.

Governador — Paraíba — 2º turno (cenário 1)

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Lucas Ribeiro (PP): 42%

Cícero Lucena (MDB): 35%

Nulo/Branco: 11%

Não sabe/não respondeu: 12%

Governador — Paraíba — 2º turno (cenário 2)

Lucas Ribeiro (PP): 46%

Efraim Filho (PL): 30%

Nulo/Branco: 12%

Não sabe/não respondeu: 12%

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Governador — Paraíba — 2º turno (cenário 3)

Cícero Lucena (MDB): 42%

Efraim Filho (PL): 31%

Nulo/Branco: 14%

Não sabe/não respondeu: 13%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores na Paraíba entre os dias 19 e 22 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PB-07790/2026.