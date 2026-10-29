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Brasil

Aliado culpa ChatGPT por carta na qual Flávio se declarou ‘presidente eleito’

Paulo Figueiredo afirmou que uso de Brasil com 'Z' em brasão também partiu de deslize da ferramenta de inteligência artificial

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 15h48
Flávio Bolsonaro, de camisa polo branca, e Eduardo Bolsonaro, de camisa polo azul-marinho, sorriem para a câmera, com uma bandeira do Brasil dobrada entre eles
Eduardo e Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. (./Reprodução)
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Aliado da família Bolsonaro, o jornalista Paulo Figueiredo foi às redes nesta quinta-feira, 29 para explicar a trapalhada em torno das diferentes versões da carta divulgada por Flávio Bolsonaro após sua chegada aos Estados Unidos.

Segundo Figueiredo, o motivo foi nada mais, nada menos do que o uso do ChatGPT.

Na primeira versão do documento divulgado na quarta-feira, 28, o ex-presidenciável afirmou ter sido vítima de uma “fraude” eleitoral e se declarou como “presidente eleito”, usando um brasão antigo do país, no qual a palavra “Brasil” era escrita com “Z”.  “Dirijo-me ao povo brasileiro e à comunidade internacional como o verdadeiro presidente eleito do Brasil”, disse. Depois, em suas redes sociais, ele retirou a autodeclaração e se apresentou como “a voz e a liderança da nossa nação”.

O jornalista aliado do clã deu explicações. “Primeiro, o brasão antigo. Com as primeiras versões do texto finalizadas, o Eduardo [Bolsonaro] pediu ao ChatGPT que inserisse o brasão da República. Por que o ChatGPT escolheu um brasão antigo da época em que Brasil se escrevia com Z, não sei. Mas nós achamos muito engraçado.”, disse Figueiredo. 

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Ele prossegue e justifica que a profusão de mentes por trás da “contribuição intelectual” também atrapalhou a produção do texto.

“O segundo erro foi que, ao gerar o documento, a IA acabou incluindo uma versão anterior do texto, em que o Flávio se apresentava como o verdadeiro ‘presidente eleito’. Como vocês devem imaginar, uma carta que expressa uma realidade tão complexa passa por várias versões, com a contribuição intelectual de mais de uma pessoa”, disse.

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O jornalista ainda explicou o porquê da escolha por nomear Flávio como “líder”. “Primeiro, porque descreve com mais precisão a situação jurídica. Segundo, porque liderança carrega um valor MORAL, que traduz o sentido desejado pelo Flávio”, disse, mandando uma mensagem a possíveis aliados de olho no vácuo do poder.

“A liderança não se exerce com a caneta, e sim com o exemplo. E traz consigo um recado muito claro, inclusive a eventuais usurpadores: a liderança do movimento continuará sendo exercida”.

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Por fim, Figueiredo termina o mea culpa eximindo-se da responsabilidade. “Quando me mandaram a versão tida como final, perguntei se podia distribuir para toda a imprensa e me deram o ok. Assim o fiz e publiquei no meu X. Pouco depois percebemos os equívocos e corrigimos: primeiro o brasão, depois o texto. Para evitar conflito de versões, deixamos inclusive que o próprio Flávio tuitasse a versão corrigida. Tarde demais”, lamentou.

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