O que levou a PF a fazer nova operação contra o cantor Alexandre Pires

O cantor Alexandre Pires foi um dos alvos da segunda fase da Operação Disco de Ouro, deflagrada hoje pela PF como consequência das investigações de uma organização criminosa suspeita de atuar em lavagem de capitais, falsidade ideológica e outros crimes de caráter transnacional.

De acordo com a PF, o grupo também estaria ligado ao financiamento e à logística do garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami.

As investigações apontam para a movimentação e ocultação de mais de 48 milhões de dólares por meio de empresas brasileiras e estrangeiras, operações financeiras internacionais, contas de terceiros e mecanismos informais de compensação financeira. A estrutura também teria utilizado pessoas físicas e jurídicas para pulverizar recursos e dificultar o rastreamento do dinheiro.

Na primeira fase da Operação Disco de Ouro, realizada em dezembro de 2023, Pires foi alvo de busca e apreensão durante um cruzeiro onde realizava shows no litoral de Santos, em São Paulo.