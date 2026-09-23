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O que levou a PF a fazer nova operação contra o cantor Alexandre Pires

PF investiga organização criminosa suspeita de atuar em lavagem de capitais, falsidade ideológica e outros crimes de caráter transnacional

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 11h23 | Atualizado em 23 set 2026, 11h24
O cantor Alexandre Pires, durante show em navio de cruzeiro
O cantor Alexandre Pires, durante show em navio de cruzeiro (Redes sociais/Reprodução)
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O que levou a PF a fazer nova operação contra o cantor Alexandre Pires Priorizar nos meus resultados Google

O cantor Alexandre Pires foi um dos alvos da segunda fase da Operação Disco de Ouro, deflagrada hoje pela PF como consequência das investigações de uma organização criminosa suspeita de atuar em lavagem de capitais, falsidade ideológica e outros crimes de caráter transnacional.

De acordo com a PF, o grupo também estaria ligado ao financiamento e à logística do garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami.

As investigações apontam para a movimentação e ocultação de mais de 48 milhões de dólares por meio de empresas brasileiras e estrangeiras, operações financeiras internacionais, contas de terceiros e mecanismos informais de compensação financeira. A estrutura também teria utilizado pessoas físicas e jurídicas para pulverizar recursos e dificultar o rastreamento do dinheiro.

Na primeira fase da Operação Disco de Ouro, realizada em dezembro de 2023, Pires foi alvo de busca e apreensão durante um cruzeiro onde realizava shows no litoral de Santos, em São Paulo.

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