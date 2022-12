Alexandre de Moraes arquiva representação contra Michelle Bolsonaro

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta quinta-feira, 15, o arquivamento da representação contra a primeira-dama Michelle Bolsonaro. No pedido de investigação feito pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede) nesta semana, a mulher de Jair Bolsonaro (PL) é acusada de financiar os atos antidemocráticos ocorridos no último dia 12, ao supostamente fornecer alimentos aos golpistas.

A decisão de Moraes salienta que não foram apresentados indícios reais de que Michelle teria cometido esses atos. “A representação carece de elementos indiciários mínimos, não se verificando justa causa para instaurar investigação”, descreve a nota. O ministro também solicitou informações sobre os atos de violência em Brasília ao ministro da Justiça e Segurança Pública e ao governador do Distrito Federal, a serem prestadas dentro do prazo de 48 horas.