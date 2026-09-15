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Brasil

Alessandro Vieira vai à Justiça para instalar CPI sobre relação de ministros do STF com Master

Parlamentar cobra resposta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre comissão há seis meses

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 15h03
Alessandro Vieira: acordo encaminhado para ser relator da CPI do Crime Organizado no Senado
Alessandro Vieira (Saulo Cruz/Agência Senado)
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O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) anunciou nesta terça-feira, 15, que vai impetrar um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar a relação dos ministros da Corte Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Banco Master. O requerimento para abertura da comissão conta com 41 assinaturas e está na mesa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), há seis meses. A previsão é de que o remédio constitucional seja apresentado ainda nesta terça.

De acordo com nota da assessoria de Vieira, o Senado não pode continuar se omitindo diante das suspeitas envolvendo integrantes da mais alta Corte do país. Ele destacou que a Constituição estabelece mecanismos para que o Legislativo exerça sua função de fiscalização e investigação, inclusive quando os fatos envolvem integrantes do Judiciário. “Essa Casa não pode se omitir da sua responsabilidade. A Constituição é sábia. Não foi à toa que a Constituição abriu para a gente a possibilidade do processamento de crime de responsabilidade”, disse o parlamentar.

Alessandro criticou ainda a ausência de uma resposta do comando do Senado ao requerimento da CPI. Segundo ele, Alcolumbre não tem respondido a solicitações formais, ofícios, despachos ou telefonemas relacionados ao tema. O senador afirmou que a investigação é necessária diante das suspeitas envolvendo autoridades do STF e Daniel Vorcaro e mencionou também os pedidos de acesso ao conteúdo do celular do empresário feitos por ministros da Corte. Para Vieira, eventuais relações entre ministros, familiares e o empresário precisam ser esclarecidas pelos instrumentos adequados de investigação. “O que nós estamos defendendo é investigação. É justiça e lei para todo mundo”, afirmou. “Acho que nós temos que esgotar todas as possibilidades que a legislação nos permite”, disse o senador.

Siga

Para o parlamentar, o caso também precisa ser analisado dentro de um contexto mais amplo de avanço do crime organizado sobre instituições brasileiras. O senador relacionou as suspeitas envolvendo o Banco Master e autoridades do STF ao relatório final da CPI do Crime Organizado, da qual ele foi o relator. “Tudo aquilo que a gente materializou no relatório da CPI do Crime Organizado está em discussão agora no STF. É uma infiltração profunda do crime organizado que chegou às mais altas Cortes. Falo isso desde fevereiro de 2019”, afirmou.

Assinam o pedido de CPI:

Senador Alessandro Vieira (MDB/SE)

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Senador Astronauta Marcos Pontes (PL/SP)
Senador Eduardo Girão (NOVO/CE)
Senador Magno Malta (PL/ES)
Senador Luis Carlos Heinze (PP/RS)
Senador Sergio Moro (UNIÃO/PR)

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Senador Esperidião Amin (PP/SC)
Senador Carlos Portinho (PL/RJ)
Senador Styvenson Valentim (PSDB/RN)
Senador Marcio Bittar (PL/AC)
Senador Plínio Valério (PSDB/AM)

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Senador Jaime Bagattoli (PL/RO)
Senador Oriovisto Guimarães (PSDB/PR)
Senadora Damares Alves (REPUBLICANOS/DF)
Senador Cleitinho (REPUBLICANOS/MG)
Senador Hamilton Mourão (REPUBLICANOS/RS)

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Senador Vanderlan Cardoso (PSD/GO)
Senador Jorge Kajuru (PSB/GO)
Senadora Margareth Buzetti (PP/MT)
Senador Alan Rick (REPUBLICANOS/AC)
Senador Wilder Morais (PL/GO)

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Senador Izalci Lucas (PL/DF)
Senadora Mara Gabrilli (PSD/SP)
Senador Marcos do Val (PODE/ES)
Senador Rogerio Marinho (PL/RN)
Senador Flávio Arns (PSB/PR)
Senador Laércio Oliveira (PP/SE)
Senador Dr. Hiran (PP/RR)
Senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ)
Senador Nelsinho Trad (PSD/MS)
Senador Marcos Rogério (PL/RO)
Senador Wellington Fagundes (PL/MT)
Senador Carlos Viana (PODE/MG)
Senador Efraim Filho (UNIÃO/PB)
Senadora Tereza Cristina (PP/MS)
Senador Jayme Campos (UNIÃO/MT)
Senador Zequinha Marinho (PODE/PA)
Senador Fernando Dueire (MDB/PE)
Senadora Dra. Eudócia (PL/AL)
Senadora Professora Dorinha Seabra (UNIÃO/TO)
Senador Jorge Seif (PL/SC)

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TAGS:
Banco Master
Maquiavel
Senado
Supremo Tribunal Federal - STF
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