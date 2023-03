ALESP tem fila lotada para protocolo de CPI após manobra parlamentar

A vigésima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) começou conturbada. Com a troca de comando na casa após a perda de hegemonia do PSDB, foi aberta, na noite da terça-feira, 21, uma fila para protocolo de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), sem que as bancadas fossem avisadas. A “muvuca” começou 72 horas antes da abertura do protocolo das CPIs, que abre apenas na sexta-feira, às 9h da manhã.

A ação foi feita para garantir que as bancadas governistas, de partidos como PL e Republicanos, tenham prioridade para emplacar suas comissões. Na fila, que se estendeu por toda a madrugada – e não apresenta sinal de resolução – são distribuídas senhas, que dão direito ao protocolo de uma CPI. Se, no momento da chamada, os assessores não estiverem na fila, perdem o lugar.

A oposição denúncia que essa manobra serve para garantir os interesses do governo e abafar qualquer proposta de investigação. Há dois anos a casa funciona com protocolo online e a deliberação de voltar para o presencial foi casuística. Monica Seixas, deputada estadual do PSOL, chama a movimentação na ALESP de “golpe no início da nova legislatura”. “Essa é uma manobra que viola o direito parlamentar, mas que também expõe dezenas de trabalhadores subordinados a gabinetes a violação de direitos humanos”, declarou a parlamentar.

Em nota, a presidência da ALESP esclareceu que sua responsabilidade é “garantir a segurança e a ordem para os trabalhos, o que é assegurado. O deputado estadual André Prado (PL), aliado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), é quem comanda a Câmara.