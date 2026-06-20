‘Alerta de misantropia’ da Defesa Civil atingiu 30 milhões de brasileiros

O falso alerta da Defesa Civil que mencionava “misantropia” e, em alguns casos, até uma suposta invasão alienígena, atingiu cerca de 30 milhões de pessoas em ao menos sete estados e no Distrito Federal, segundo estimativa divulgada neste sábado, 20, pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A Polícia Federal investiga a invasão ao sistema responsável pelo envio das mensagens.

De acordo com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, foram disparados dez alertas falsos diferentes entre 23h41 de sexta-feira, 19, e 1h23 deste sábado. Nove mensagens foram enviadas pelo sistema Defesa Civil Alerta, baseado na tecnologia Cell Broadcast, e uma pelo antigo sistema de SMS.

Segundo uma análise preliminar do governo federal, as mensagens chegaram a moradores das seguintes capitais:

Belo Horizonte (MG);

Brasília (DF);

Campo Grande (MS);

Curitiba (PR);

Rio Branco (AC);

Rio de Janeiro (RJ);

Salvador (BA);

São Paulo (SP).

Além das capitais, municípios do interior de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul também receberam os alertas.

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As mensagens continham termos como “misantropia” e “invasão alienígena”. Em Belo Horizonte, por exemplo, usuários relataram ter recebido o aviso: “Proteja-se: ATAQUE ALIENÍGENA, HUMANOS CHEGAMOS misantropo”.

Segundo Wolff, a investigação conduzida pela Polícia Federal, em conjunto com a equipe técnica da Defesa Civil, deverá apontar se a invasão foi realizada por uma única pessoa ou por um grupo articulado. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também apura o caso.

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A suspeita é que a invasão tenha ocorrido na plataforma da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil responsável pela emissão dos alertas. Em nota, a Anatel informou que, até o momento, os disparos não passaram pelos canais oficiais da plataforma técnica do sistema, operada pela Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom).

Após identificar a invasão, o Ministério da Integração retirou do ar a plataforma de envio do Defesa Civil Alerta às 1h30 deste sábado. Segundo a pasta, o sistema permanecerá suspenso até que as condições de segurança sejam restabelecidas.

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O Defesa Civil Alerta utiliza a tecnologia Cell Broadcast para enviar avisos sobre desastres naturais e eventos climáticos extremos diretamente aos celulares localizados em áreas de risco, sem necessidade de cadastro prévio ou instalação de aplicativos.

Com informações da Agência Brasil.