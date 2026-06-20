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Brasil

‘Alerta de misantropia’ da Defesa Civil atingiu 30 milhões de brasileiros

Secretário nacional fala em dez avisos falsos diferentes; PF investiga invasão ao sistema

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 19h40
Tela de celular com dois alertas de emergência da Defesa Civil, ambos com ícone de exclamação amarelo e texto Alerta extremo Defesa Civil:misantropi4, um há 1 minuto e outro há 2 minutos
Alerta da defesa civil: palavra enigmática, sem qualquer sentido (Redes Sociais/Reprodução)
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‘Alerta de misantropia’ da Defesa Civil atingiu 30 milhões de brasileiros Priorize VEJA no Google

O falso alerta da Defesa Civil que mencionava “misantropia” e, em alguns casos, até uma suposta invasão alienígena, atingiu cerca de 30 milhões de pessoas em ao menos sete estados e no Distrito Federal, segundo estimativa divulgada neste sábado, 20, pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A Polícia Federal investiga a invasão ao sistema responsável pelo envio das mensagens.

De acordo com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, foram disparados dez alertas falsos diferentes entre 23h41 de sexta-feira, 19, e 1h23 deste sábado. Nove mensagens foram enviadas pelo sistema Defesa Civil Alerta, baseado na tecnologia Cell Broadcast, e uma pelo antigo sistema de SMS.

Segundo uma análise preliminar do governo federal, as mensagens chegaram a moradores das seguintes capitais:

  • Belo Horizonte (MG);
  • Brasília (DF);
  • Campo Grande (MS);
  • Curitiba (PR);
  • Rio Branco (AC);
  • Rio de Janeiro (RJ);
  • Salvador (BA);
  • São Paulo (SP).

Além das capitais, municípios do interior de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul também receberam os alertas.

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As mensagens continham termos como “misantropia” e “invasão alienígena”. Em Belo Horizonte, por exemplo, usuários relataram ter recebido o aviso: “Proteja-se: ATAQUE ALIENÍGENA, HUMANOS CHEGAMOS misantropo”.

Segundo Wolff, a investigação conduzida pela Polícia Federal, em conjunto com a equipe técnica da Defesa Civil, deverá apontar se a invasão foi realizada por uma única pessoa ou por um grupo articulado. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também apura o caso.

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A suspeita é que a invasão tenha ocorrido na plataforma da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil responsável pela emissão dos alertas. Em nota, a Anatel informou que, até o momento, os disparos não passaram pelos canais oficiais da plataforma técnica do sistema, operada pela Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom).

Após identificar a invasão, o Ministério da Integração retirou do ar a plataforma de envio do Defesa Civil Alerta às 1h30 deste sábado. Segundo a pasta, o sistema permanecerá suspenso até que as condições de segurança sejam restabelecidas.

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O Defesa Civil Alerta utiliza a tecnologia Cell Broadcast para enviar avisos sobre desastres naturais e eventos climáticos extremos diretamente aos celulares localizados em áreas de risco, sem necessidade de cadastro prévio ou instalação de aplicativos.

Com informações da Agência Brasil.

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