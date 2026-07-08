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Alerj aprova projeto que cria tornozeleira eletrônica rosa para agressores de mulheres

Proposta prevê identificação visual em dispositivos de monitoramento

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 18h43 | Atualizado em 8 jul 2026, 18h44
Uma pessoa com tornozeleira eletrônica rosa no tornozelo direito, usando meias e tênis esportivos pretos, em pé sobre um piso cinza
 (Chatgpt/Reprodução)
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Alerj aprova projeto que cria tornozeleira eletrônica rosa para agressores de mulheres Priorizar nos meus resultados Google

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, nesta quarta-feira, 8, um projeto de lei que cria a chamada “tornozeleira rosa” para agressores de mulheres. A proposta prevê que dispositivos de monitoramento eletrônico usados em medidas protetivas tenham identificação visual padronizada na cor rosa, com o objetivo de facilitar a atuação das forças de segurança, inibir a reincidência e reforçar a proteção às vítimas. A adoção da medida dependerá de decisão do Poder Executivo e da análise do juiz responsável por cada caso. O texto ainda precisa ser votado pelo plenário da Casa.

Na mesma sessão, a CCJ também aprovou outro projeto voltado ao enfrentamento da violência contra a mulher, determinando que 2% dos recursos destinados à publicidade oficial do governo estadual sejam aplicados em campanhas de conscientização sobre crimes cibernéticos praticados contra mulheres e formas de prevenção. A proposta é resultado da CPI da Violência Cibernética contra as Mulheres e também seguirá para votação em plenário.

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