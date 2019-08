Alemanha vai suspender investimento de R$ 155 milhões na Amazônia

Em entrevista ao jornal Tagesspiegel, a ministra alemã do Meio Ambiente, Svenja Schulze, anunciou que, diante do aumento do desmatamento, o país irá congelar projetos de proteção florestal na região amazônica. O valor total é de 155 milhões de reais, montante que não se refere à parcela da Alemanha do Fundo Amazônia.

O Ministério do Meio Ambiente da Alemanha financiava projetos para a proteção da floresta e da biodiversidade.

“A política do governo brasileiro na região amazônica deixa dúvidas se ainda se persegue uma redução consequente das taxas de desmatamento”, declarou a ministra ao jornal alemão, apontando que somente quando houver clareza, a cooperação de projetos poderá continuar.” afirmou o jornal.

O Tagesspiegel disse ainda que “A Amazônica é amplamente utilizada para o cultivo de soja para ração animal e para criação de gado. Por volta de 17% da Floresta Amazônica desapareceram nos últimos 50 anos, alertam os pesquisadores, uma perda de 20% a 25% poderia fazer com que o pulmão verde da Terra entrasse em colapso –ameaçando transformar a região numa vasta savana”.

Na tentativa de controlar o desmatamento, o país também apoia o Fundo Amazônia, onde o Ministério alemão da Cooperação Econômica já injetou até agora R$ 245 milhões. A suspensão de projetos atinge somente o financiamento do Ministério do Meio Ambiente em Berlim.