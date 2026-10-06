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Brasil

Alcolumbre retoma debate sobre fim da 6×1 e prevê votação na próxima semana

O anúncio abre caminho para que a primeira votação ocorra ainda durante a disputa do segundo turno presidencial

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 17h07
PRESSIONADO - Alcolumbre: dinheiro de Vorcaro no exterior e cobrança para pôr em votação o impeachment
PRESSIONADO - Alcolumbre: dinheiro de Vorcaro no exterior e cobrança para pôr em votação o impeachment (Andre Borges/EFE)
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Alcolumbre retoma debate sobre fim da 6×1 e prevê votação na próxima semana Priorize VEJA no Google

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), anunciou nesta terça-feira a retomada da discussão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do fim da escala de trabalho 6×1 e sinalizou que a votação em primeiro turno poderá ocorrer na próxima semana.

Segundo ele, a deliberação dependerá da conclusão das cinco sessões de discussão previstas para essa etapa da tramitação. A proposta foi incluída como único item da pauta das sessões de terça, quarta e quinta-feira. Alcolumbre afirmou que pretende manter o calendário de debates na semana seguinte, sem acelerar os procedimentos. O anúncio abre caminho para que a primeira votação ocorra ainda durante a disputa do segundo turno presidencial.

“Qual é o meu desejo do Presidente do Senado, Davi Alcolumbre? É cumprir integralmente o rito constitucional. Sem atropelos, sem acelerar nada”, afirmou.

Alcolumbre explicou que havia decidido adiar a votação em plenário para depois do primeiro turno das eleições, após ouvir parlamentares preocupados com o uso eleitoral da proposta. Segundo seu relato, houve manifestações tanto favoráveis quanto contrárias à inclusão da matéria na pauta antes da votação de 4 de outubro.

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Ao defender a retomada da discussão, o senador mencionou a possibilidade de garantir aos trabalhadores mais tempo de descanso e de convivência com a família. Embora tenha afirmado que já sabe como votará, não anunciou expressamente seu voto e ressaltou que cada parlamentar deverá decidir de acordo com suas convicções.

“O meu compromisso foi feito, foi assumido, está na pauta e vai ser deliberado”, afirmou.

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Conforme o calendário apresentado por Alcolumbre, a conclusão das cinco sessões de discussão permitirá colocar a proposta em votação em primeiro turno. Se aprovada, a matéria passará por outras três sessões de discussão antes da votação em segundo turno. A promulgação dependerá da aprovação nas duas etapas.

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