Alcolumbre responde a pedido de impeachment de Moraes por relação com Vorcaro e alfineta Flávio

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se manifestou nesta quarta-feira após pedidos para que paute o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, pelas denúncias que envolvem a sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Sem citar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Alcolumbre mencionou que “outras pessoas já pediram R$ 130 milhões à mesma pessoa para um filme”.

A fala foi interpretada como uma menção aos pedidos feitos por Flávio a Vorcaro para financiamento do filme Dark Horse, a cinebiografia de Jair Bolsonaro (PL).

“Estou recebendo agressões nos últimos dias, enquanto presidente do Senado. Todo mundo esqueceu que pediram 130 milhões para a mesma pessoa para fazer um filme, mas agora o culpado só é o ministro Moraes”, afirmou Alcolumbre durante a sessão.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

As suspeitas

Um dos principais pontos do relatório da PF é a relação entre empresas ligadas a Daniel Vorcaro e o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro. O Master se comprometeu a pagar ao escritório 36 parcelas mensais de R$ 3 milhões líquidos.

Continua após a publicidade

Em um segundo contrato de honorários envolvendo o Barci de Moraes Sociedade de Advogados, a PF identificou “limite máximo remuneratório” no valor de R$ 50 milhões “a título de pró-labore” durante os 36 meses de contrato.

Em um dos diálogos com Vorcaro, o advogado Leonardo Palhares enviou duas propostas para quitação do contrato.

Continua após a publicidade

Pela minuta apresentada, R$ 40 milhões seriam pagos por meio da entrega de cotas de duas aeronaves, um jatinho e um helicóptero, e os R$ 10 milhões restantes por meio do pagamento das despesas causadas pelo uso das aeronaves.

Vorcaro também ofereceu um serviço de luxo a Moraes. Segundo a PF, o banqueiro promoveu uma recepção no Six Senses Botanique, hotel localizado em Campos do Jordão, em São Paulo, para uma comitiva relacionada nas mensagens a “Alex”.

Continua após a publicidade

A programação contemplava almoço, contratação de um chef particular identificado como Zé Maria, passeios a cavalo e assistência de funcionários ligados a Vorcaro.

O relatório da Polícia Federal sobre as relações do banqueiro com o ministro revela ainda que o dono do Banco Master autorizou a expedição de cartões de crédito em nome dos filhos do magistrado com limite de R$ 300 mil para cada.