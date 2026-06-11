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Brasil

‘Alcolumbre age como dono da bola’, diz cientista político sobre pauta-bomba no Senado

Ao Ponto de Vista, Elias Tavares afirma que presidente do Senado tem levado adiante propostas consideradas 'indigestas' para o governo Lula

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 16h38 | Atualizado em 11 jun 2026, 17h19
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A aprovação do conjunto de pautas-bomba no Senado representa uma nova fonte de desgaste para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, avalia o cientista político Elias Tavares. A análise foi feita durante o programa Ponto de Vista, de VEJA.

Na noite da última quarta-feira, 10, a Casa aprovou uma série de medidas que ampliam os gastos públicos — como a renegociação de dívidas de produtores rurais.

Na abertura do debate, a apresentadora Laísa Dall’Agnol destacou a repercussão da votação no Senado e lembrou que a aprovação foi celebrada por integrantes da oposição. A proposta ainda precisará ser apreciada pela Câmara dos Deputados. Ela questionou se a decisão do Senado poderia representar uma dor de cabeça para o governo em um momento de aproximação do calendário eleitoral.

Em resposta, Elias Tavares afirmou que a aprovação é “uma grande dor de cabeça” para o governo federal. De acordo com ele, o Senado aprovou uma medida considerada indigesta para o Planalto, apesar dos alertas apresentados pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, envolvido no debate sobre responsabilidade fiscal e capacidade de investimento.

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Na avaliação do cientista político, os senadores têm buscado atender às demandas de suas bases e enviar sinais ao setor do agronegócio e a grupos políticos com interesses próprios. Segundo ele, parte dos parlamentares que disputarão as eleições neste ano também busca obter dividendos políticos com as pautas em tramitação.

Elias Tavares acrescentou que o próprio governo também tenta extrair ganhos políticos de propostas em discussão no Congresso. Para ele, a disputa em torno das votações faz parte da dinâmica política entre Executivo e Legislativo.

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Durante a entrevista, o cientista político também afirmou que o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, age como o “dono da bola”. Segundo Tavares, o senador tem recorrido à apresentação de pautas consideradas desfavoráveis ao governo e ameaçado interromper o andamento de outras matérias.

“O que a gente percebe sobre o Alcolumbre é que ele tem sido ali muito aquele garoto mimado, como o dono da bola. Curioso a forma como ele tem tratado, curioso ele falando que vai travar a pauta, que está colocando ali outras pautas bombas ali, justamente para travar”, afirmou Tavares.

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O especialista afirmou ainda que não é possível identificar com clareza a estratégia adotada por Alcolumbre, mas avaliou que há uma tentativa de dificultar a tramitação de temas relevantes para o governo. Na visão de Elias Tavares, esse movimento pode acabar produzindo efeitos negativos também para o próprio Senado.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Davi Alcolumbre
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