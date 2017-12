Alckmin, Eletrobras e aposentados nas manchetes de 11/12/17

Desafio do governador de São Paulo Geraldo Alckmin como presidente do PSDB, privatização da Eletrobras e crescimento no número de aposentados e pensionistas estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta segunda-feira. Bancada na Câmara rejeita ideia de Alckmin de obrigar parlamentares a apoiar reforma da Previdência, segundo o Estado de S.Paulo. Em entrevista à Folha de S.Paulo, Wilson Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras, afirma que venda da estatal ocorrerá durante a próxima eleição. Parcela dos beneficiários da Previdência disparou, de acordo com o Globo.

O Estado de S.Paulo

Tucanos resistem a plano de Alckmin para Previdência

Alckmin enfrenta resistências para cumprir seu primeiro desafio à frente do partido: obrigar deputados tucanos a votar pela reforma da Previdência – o que os políticos chamam de fechar questão em torno de um tema. Levantamento do jornal mostra que, dos 46 deputados federais do PSDB, apenas sete disseram que votarão a favor da reforma.

Jovem negra corre mais risco de morte

No Brasil, as jovens negras correm risco 2,2 vezes maior de serem mortas do que as jovens brancas, segundo o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência. Das 26 unidades da Federação, apenas o Paraná fica de fora – no Rio Grande do Norte, o índice chega a 8,11.



Folha de S.Paulo

Eletrobrás deverá ser privatizada na época da eleição

Uma das maiores operações do gênero na história do país, a privatização da Eletrobras vai ocorrer entre setembro e dezembro de 2018, diz Wilson Ferreira Júnior, presidente da estatal. A coincidência com as eleições para presidente do Brasil não prejudicará a atratividade da emissão de ações, afirma, em entrevista à Folha.



Ministros dão carona a lobistas e parentes em aviões da FAB

Pelo menos sete ministros do governo de Michel Temer usaram voos da FAB (Força Aérea Brasileira) para transportar parentes, amigos, empresários ou lobistas. Os aviões foram requisitados para cumprimento de agendas de trabalho, não raro em locais turísticos.

O Globo

Aposentados e pensionistas já são 14,2% da população

O envelhecimento acelerado da população e as regras generosas da Previdência no país fizeram com que o número de brasileiros que recebem benefícios previdenciários disparasse. Eram 8,2% da população em 1992 e chegaram a 14,2% em 2015, segundo estudo do Ipea. No Estado do Rio, a parcela é ainda maior: 16,1%.

Valor Econômico

Divergência impede avanço da reforma da lei de falência

Tratado pelo Ministério da Fazenda como importante reforma microeconômica, o projeto da nova Lei de Falências está engavetado na Casa Civil e corre o risco de não ser enviado ao Congresso. A medida tem vários pontos que desagradam o Palácio do Planalto e, por isso, não tem prazo para avançar.

Jornal do Commercio

Relatório do Congresso avaliza obra da Hemobrás

Texto da Comissão de Orçamento contraria orientação do Tribunal de Contas da União (TCU), que sugeria paralisação no repasse de recursos para obra da fábrica em Goiana, por irregularidades. Assunto vai a plenário.