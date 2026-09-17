Alckmin ‘do novo testamento’ pede votos para José Dirceu, seu antigo alvo

O pedido de votos de Geraldo Alckmin (PSB) para José Dirceu (PT-SP), que tenta uma vaga na Câmara, nas eleições deste ano, revela uma guinada de posicionamento neste momento em que é vice-candidato à Presidência na chapa encabeçada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Antes oposição ao governo Lula em seus tempos de PSDB, Alckmin já dirigiu críticas diretas a Dirceu pelo escândalo do Mensalão.

Na campanha presidencial de 2006, quando Alckmin disputou o Palácio do Planalto contra Lula, o hoje vice-presidente da República citou nominalmente Dirceu e afirmou: “José Dirceu, ministro de Lula, foi denunciado como chefe de quadrilha”.

Naquele contexto, Alckmin também acusou Lula de ter “mentido várias vezes” ao tratar da saída de Dirceu do Ministério da Casa Civil.

Em 2022, entretanto, o quadro mudou e Dirceu foi um dos petistas que defenderam a composição com Alckmin.

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Agora, Alckmin retribui a aproximação ao pedir votos para Dirceu. O movimento ocorre depois de Lula também declarar apoio à candidatura do ex-ministro e defender sua eleição como uma forma de “reparação histórica”.

Em um vídeo gravado, Alckmin afirmou que o petista “tem uma longa história de lutas” e “combateu a ditadura”. Disse ainda que Dirceu é “um homem público experiente que fará um grande trabalho” na Câmara, caso seja eleito.