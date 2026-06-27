Alcides Fernandes diz que Bolsonaro autorizou aliança com Ciro no Ceará e Michelle teria apoiado

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL-CE) reagiu às críticas feitas por Michelle Bolsonaro à aliança entre o Partido Liberal e o grupo de Ciro Gomes no Ceará e afirmou que tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto a ex-primeira-dama teriam conhecimento prévio das negociações.

Em vídeo divulgado em suas redes sociais na sexta-feira, 26, o parlamentar classificou como “infeliz” a manifestação pública de Michelle e acusou a dirigente do PL Mulher de contrariar entendimentos que, segundo ele, haviam sido firmados nos bastidores.

De acordo com Alcides, Michelle teria participado de uma reunião em 14 de abril com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o deputado Altineu Côrtes e o deputado federal André Fernandes, presidente estadual da legenda. Na ocasião, ela teria sinalizado que aceitaria uma composição envolvendo Ciro Gomes, desde que a vaga ao Senado fosse destinada à vice-presidente nacional do PL Mulher, Priscila Costa.

“Me surpreendeu você dizer publicamente que não negocia valores e princípios, criticando nossa aliança com o Ciro, mas no dia 14 de abril, em uma reunião fechada entre você, Altineu [Côrtes], André e Valdemar [da Costa Neto], na sua sala, você disse que toparia fazer aliança com Ciro”, afirmou o deputado.

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Alcides também contestou a acusação de que o acordo teria sido articulado sem o aval de Jair Bolsonaro. Segundo ele, ainda durante a campanha municipal de Fortaleza, em 2024, o ex-presidente teria autorizado André Fernandes a buscar o apoio do grupo liderado por Ciro Gomes e Roberto Cláudio.

O deputado acrescentou que, em uma reunião da bancada do PL realizada em maio de 2025, Bolsonaro também teria dado sinal verde para a estratégia eleitoral e indicado seu nome como pré-candidato ao Senado.

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“Dizer que isso foi feito pelas costas do presidente Jair Bolsonaro (…) é faltar com a verdade que é pública”, afirmou.

Depoimento é resposta a vídeo de Michelle

As declarações foram dadas em resposta ao vídeo divulgado por Michelle Bolsonaro na quarta-feira, 24, em suas redes sociais, no qual a ex-primeira-dama afirmou ter sido “maltratada” e “humilhada” pelo senador Flávio Bolsonaro durante as discussões sobre a estratégia eleitoral do partido no Ceará.

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Na gravação, ela também criticou a aproximação com Ciro Gomes e defendeu que eventuais alianças fossem discutidas apenas em um possível segundo turno.