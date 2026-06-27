🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Brasil

Alcides Fernandes diz que Bolsonaro autorizou aliança com Ciro no Ceará e Michelle teria apoiado

Deputado rebate vídeo da ex-primeira-dama e diz que a estratégia eleitoral teria sido discutida em reuniões com dirigentes do PL

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2026, 19h36 | Atualizado em 27 jun 2026, 20h04
CHAPA - André Fernandes e o pai, Alcides: esforço para incluir o PL em aliança
CHAPA - André Fernandes e o pai, Alcides: esforço para incluir o PL em aliança (//Reprodução)
Continua após publicidade
Alcides Fernandes diz que Bolsonaro autorizou aliança com Ciro no Ceará e Michelle teria apoiado Priorize VEJA no Google

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL-CE) reagiu às críticas feitas por Michelle Bolsonaro à aliança entre o Partido Liberal e o grupo de Ciro Gomes no Ceará e afirmou que tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto a ex-primeira-dama teriam conhecimento prévio das negociações.

Em vídeo divulgado em suas redes sociais na sexta-feira, 26, o parlamentar classificou como “infeliz” a manifestação pública de Michelle e acusou a dirigente do PL Mulher de contrariar entendimentos que, segundo ele, haviam sido firmados nos bastidores.

De acordo com Alcides, Michelle teria participado de uma reunião em 14 de abril com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o deputado Altineu Côrtes e o deputado federal André Fernandes, presidente estadual da legenda. Na ocasião, ela teria sinalizado que aceitaria uma composição envolvendo Ciro Gomes, desde que a vaga ao Senado fosse destinada à vice-presidente nacional do PL Mulher, Priscila Costa.

“Me surpreendeu você dizer publicamente que não negocia valores e princípios, criticando nossa aliança com o Ciro, mas no dia 14 de abril, em uma reunião fechada entre você, Altineu [Côrtes], André e Valdemar [da Costa Neto], na sua sala, você disse que toparia fazer aliança com Ciro”, afirmou o deputado.

Siga
Continua após a publicidade

Alcides também contestou a acusação de que o acordo teria sido articulado sem o aval de Jair Bolsonaro. Segundo ele, ainda durante a campanha municipal de Fortaleza, em 2024, o ex-presidente teria autorizado André Fernandes a buscar o apoio do grupo liderado por Ciro Gomes e Roberto Cláudio.

O deputado acrescentou que, em uma reunião da bancada do PL realizada em maio de 2025, Bolsonaro também teria dado sinal verde para a estratégia eleitoral e indicado seu nome como pré-candidato ao Senado.

Continua após a publicidade

“Dizer que isso foi feito pelas costas do presidente Jair Bolsonaro (…) é faltar com a verdade que é pública”, afirmou.

Depoimento é resposta a vídeo de Michelle

As declarações foram dadas em resposta ao vídeo divulgado por Michelle Bolsonaro na quarta-feira, 24, em suas redes sociais, no qual a ex-primeira-dama afirmou ter sido “maltratada” e “humilhada” pelo senador Flávio Bolsonaro durante as discussões sobre a estratégia eleitoral do partido no Ceará.

Continua após a publicidade

Na gravação, ela também criticou a aproximação com Ciro Gomes e defendeu que eventuais alianças fossem discutidas apenas em um possível segundo turno.

Publicidade
TAGS:
Ciro Gomes
Eleições
Eleições 2026
Jair Bolsonaro
Michelle Bolsonaro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).