Alarmes estavam desligados e saídas bloqueadas durante incêndio na Sibéria

Investigações mostraram que as saídas do cinema do shopping onde um incêndio vitimou 64 pessoas, a maioria delas crianças, na Rússia, possuíam sérias violações e estavam bloqueadas na hora do incidente. Testemunhas também disseram que não houve alarme de aviso. As chamas atingiram o Winter Cherry, complexo comercial da cidade de Kemerovo, na Sibéria no domingo.

Pelo Facebook, o político local, Anton Gorelkin, afirmou que “as saídas de emergência foram fechadas, transformando o complexo em uma armadilha” e que “não houve evacuação organizada”. Ele ainda acrescentou que um extintor de incêndio que poderia ter ajudado não funcionou no momento. Diversos corpos foram encontrados no interior do cinema.

O comitê que investiga as causas das chamas disse que um técnico de segurança desligou o sistema de alarme quando o incêndio começou. Dois funcionários responsáveis pela segurança, juntamente com o diretor técnico do shopping e o gerente da loja onde o incêndio começou foram detidos para interrogatório.

Testemunhas ouvidas pelo canal RBC News confirmaram que não ouviram alarme. Uma delas afirmou que só soube das chamas porque “uma mulher irrompeu no cinema durante o filme e gritou ‘Fogo! Fogo!’, E nós começamos a fugir”. Outras disseram que só foram avisadas por outras pessoas que estavam fugindo.

As chamas começaram por volta das 17h00 de domingo (horário local) nos andares superiores do edifício, onde ficavam um cinema e uma área de recreação infantil. Este é um dos incêndios mais letais no país desde o colapso da União Soviética. Segundo a imprensa russa, parte do teto do shopping desabou, o que dificultou os resgates.

Segundo o vice-governador da região, Vladímir Chernov, o incêndio provavelmente começou no complexo infantil. “A suspeita preliminar é que uma criança com um isqueiro tenha incendiado a espuma do local”, afirmou. A emissora russa Rossiya 24 TV, contudo, afirmou que uma falha elétrica é a causa mais provável do fogo.

Nesta manhã, os moradores de Kemerovo levaram flores, velas e animais empalhados para uma praça perto do shopping. Hospitais próximos informaram que há uma grande quantidade de pessoas no local esperando para doar sangue às vítimas.

Até o momento, apenas 6 dos 64 corpos ainda não foram resgatados, e 17 foram identificados, segundo o ministro de Situações de Emergência, Vladimir Puchkov, que não especificou quantas crianças estão entre as vítimas. A imprensa local, no entanto, informa que são 41 crianças.

Doze pessoas estão internadas. A ministra da Saúde, Veronika Skvortsova, disse que o paciente em pior condição é um garoto de 11 anos que pulou da janela do quarto andar do shopping. Os pais e a irmã mais nova dele morreram no incêndio, informou Veronika.

Acredita-se que cerca de 200 animais tenham morrido no pequeno zoológico que o shopping abriga. O diretor do local afirmou que, entre eles, havia coelhos, tartarugas, porcos, cabras e roedores.

O governo local anunciou três dias de luto.

(Com Agência Estado, AFP e Reuters)