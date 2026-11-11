Ala da PF critica silêncio de Lula sobre interferências nas investigações do caso Master

Maior escândalo de corrupção da história do país, as fraudes bilionárias do Banco Master revelaram uma teia de subornos, desvios de recursos de fundos estatais, tráfico de influência e outros crimes investigados pela Polícia Federal a partir das relações do banqueiro Daniel Vorcaro.

Diante dos indícios de que as irregularidades envolveriam autoridades dos três poderes da República, o presidente Lula defendeu recentemente a discussão de uma reforma do Poder Judiciário.

Para uma ala de delegados da Polícia Federal, que vem denunciando pressões e interferências políticas na investigação do caso Master, a fala de Lula é importante, mas não é suficiente.

Os investigadores defendem que o presidente da República se manifeste publicamente sobre o que fará para garantir a independência das investigações que tratam do maior escândalo de corrupção da história do país. O silêncio do petista em relação ao afastamento dos delegados que investigam as traficâncias do caso Master não é, na visão desses investigadores, um bom presságio.

Continua após a publicidade

“Antes de defender uma reforma no Judiciário, é preciso garantir que ninguém interfira nas investigações nem tente violar o trabalho de investigadores para proteger quem quer que seja. O presidente da República precisa dizer se aprova o que está acontecendo no governo dele. A integridade do trabalho da PF e a confiança da sociedade na instituição estão em jogo”, diz um delegado da PF ao Radar, sob anonimato.

As investigações do caso Master chegaram a mensagens de celular de Daniel Vorcaro que revelam diferentes relações com ministros do STF, políticos e autoridades de diferentes órgãos da República. Foi depois de descobrirem essas mensagens e colocarem as provas em relatórios a serem enviados ao Supremo que os investigadores foram afastados.

Continua após a publicidade

O afastamento dos delegados, sem justificativas concretas, levou diferentes entidades a criticarem o ato e denunciarem possíveis retaliações de poderosos contra investigadores no atual governo Lula.

Em tempo, o ministro da Justiça Wellington Silva, a quem a PF está subordinada, cobrou explicações, nesta quarta, sobre o afastamento dos investigadores.

Continua após a publicidade

Lula, como se sabe, está em viagem internacional, participando da COP-31 na Turquia.