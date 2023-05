Ala conservadora da Câmara divulga manifesto contra ‘PL das Fake News’

Cinco Frentes Parlamentares conservadoras da Câmara dos Deputados anunciaram que irão se posicionar contra o PL 2630/2020, conhecido como ‘Projeto de Lei das Fake News’. As frentes Evangélica, Católica, da Família, Contra o aborto e em defesa da vida e Contra a sexualização precoce de crianças e adolescentes alegam que o governo está se aproveitando dos recentes ataques a escolas para “flexibilizar direitos fundamentais como a liberdade de expressão e religiosa” e chama de atitude antidemocrática. No total, elas somam 160 parlamentares, que entenderam que a nova lei, de autoria do deputado federal Orlando Silva (PC do B), pode gerar “ameaças à pluralidade de ideias e aos valores cristãos”. O texto foi aprovado no Senado, passou por modificações e precisa passar pela Câmara.

“Não se pode admitir que se delegue às plataformas digitais o que se pode, ou não, ser divulgado, uma vez que para não correrem riscos, estas optarão pela não publicação do conteúdo”, disseram as Frentes em uma carta divulgada na manhã desta terça-feira, 02. O documetno também critica o poder concedido ao Comitê Gestor da Internet, órgão responsável por fiscalizar o ambiente virtual, e que, segundo a carta, “é comandado por grupos que historicamente têm combatido os valores cristãos”. A instalaçao do comitê já foi retirada pelo relator e não consta no texto final que será apreciado.

Leia mais: Quase 80% dos brasileiros são a favor da regulação das redes sociais

As frentes reforçam a posição das bigtechs, como são chamadas as plataformas digitais, que também resistem às medidas. Promessa de campanha do presidente Lula, o PL foi lançado após anos de extenso uso de notícias falsas em contexto político, o que, de acordo com estudos, interferiu inclusive no resultado das eleições.

Leia íntegra da carta das Frentes Parlamentares

50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% Página: / Anterior Próxima