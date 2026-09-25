AGU vai à Febraban debater segurança jurídica e ambiente de crédito

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O advogado-geral da União, Jorge Messias, encontra lideranças bancárias da Febraban para apresentar iniciativas de sua gestão. O foco é fortalecer a segurança jurídica, aprimorar o cenário regulatório para o crédito e melhorar o ambiente de negócios. A reunião, fechada à imprensa, destaca a cooperação entre AGU e Febraban.

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O advogado-geral da União, Jorge Messias, participa nesta sexta-feira, 25, de um encontro com lideranças jurídicas do setor bancário na sede da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em São Paulo.

Na reunião, o titular da AGU apresenta um panorama das iniciativas desenvolvidas ao longo de sua gestão com foco no fortalecimento da segurança jurídica, na melhoria do cenário regulatório para o crédito e no ambiente de negócios.

Durante a agenda, que é fechada à imprensa, também serão destacados os avanços da cooperação entre a AGU e a Febraban no aprimoramento das normas regulatórias do setor. O evento está marcado para ter início às 14h30.