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AGU vai à Febraban debater segurança jurídica e ambiente de crédito

Jorge Messias se reúne com lideranças do setor bancário nesta sexta-feira em SP

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 12h43 | Atualizado em 25 set 2026, 13h58
O chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias
O chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias (Renato Menezes/Ascom/AGU/.)
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AGU vai à Febraban debater segurança jurídica e ambiente de crédito Priorizar nos meus resultados Google

O advogado-geral da União, Jorge Messias, participa nesta sexta-feira, 25, de um encontro com lideranças jurídicas do setor bancário na sede da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em São Paulo.

Na reunião, o titular da AGU apresenta um panorama das iniciativas desenvolvidas ao longo de sua gestão com foco no fortalecimento da segurança jurídica, na melhoria do cenário regulatório para o crédito e no ambiente de negócios.

Durante a agenda, que é fechada à imprensa, também serão destacados os avanços da cooperação entre a AGU e a Febraban no aprimoramento das normas regulatórias do setor.  O evento está marcado para ter início às 14h30.

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