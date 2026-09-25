AGU vai à Febraban debater segurança jurídica e ambiente de crédito
Jorge Messias se reúne com lideranças do setor bancário nesta sexta-feira em SP
O advogado-geral da União, Jorge Messias, participa nesta sexta-feira, 25, de um encontro com lideranças jurídicas do setor bancário na sede da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em São Paulo.
Na reunião, o titular da AGU apresenta um panorama das iniciativas desenvolvidas ao longo de sua gestão com foco no fortalecimento da segurança jurídica, na melhoria do cenário regulatório para o crédito e no ambiente de negócios.
Durante a agenda, que é fechada à imprensa, também serão destacados os avanços da cooperação entre a AGU e a Febraban no aprimoramento das normas regulatórias do setor. O evento está marcado para ter início às 14h30.