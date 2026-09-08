AGU recorre a Edson Fachin para suspender afastamento de Andrei Rodrigues da PF
Medida foi apresentada pelo órgão do governo horas depois de André Mendonça ter afastado o chefe da corporação
A Advocacia-Geral da União recorreu, nesta terça, ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, para suspender a decisão de André Mendonça que afastou o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, do cargo.
“Assinada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e por outros integrantes da direção da AGU, a peça sustenta a existência de grave lesão à ordem pública e administrativa. O órgão argumenta que o afastamento cautelar viola frontalmente a prerrogativa constitucional privativa do Presidente da República para prover e desprover cargos de direção da Polícia Federal. Além disso, destaca que a descontinuidade abrupta na gestão do órgão compromete o funcionamento das atividades de polícia judiciária e gera risco de desorganização institucional”, diz nota da AGU.
O órgão do governo Lula justifica o recurso ao presidente do STF como uma medida de “urgência”, diante da crise instalada com a decisão. Não há, na nota, argumentos sobre o monitoramento clandestino da PF contra o ministro do STF e contra o próprio chefe da AGU.
“Diante do quadro de urgência, a AGU requereu a concessão de liminar para suspender imediatamente o afastamento dos dirigentes e a subsequente confirmação do pedido no mérito até manifestação definitiva do órgão competente”, diz nota.
Mais cedo, Messias se reuniu com Fachin para tratar do recurso que enviaria ao Supremo. Ele estava acompanhado pelo ministro da Justiça Wellington Silva.
A decisão de Mendonça que afastou Andrei Rodrigues da chefia da PF foi levada à Segunda Turma do STF e a maioria do colegiado já referendou a matéria, que só não teve o julgamento concluído graças a um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes.
Após a saída de Andrei da PF, o número dois da corporação William Murad criticou a decisão do ministro Mendonça.
“Não nos deixaremos abalar por ataques, venham de onde vier. E aqui, reafirmamos, reafirmo, nossa total confiança na direção geral, no diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O momento exige serenidade, mas saberemos atravessar essa tempestade como tantas vezes o fizemos”, disse Murad.
Durante a tarde, onze diretores da PF colocaram os cargos à disposição, como forma de prestar solidariedade a Andrei Rodrigues e a Leandro Almada, da Diretoria de Inteligência do órgão.
“Para que fique absolutamente claro, repudiamos toda e qualquer tentativa de imputar a eles ou à Polícia Federal uma atuação não republicana. Tais acusações, desprovidas de fundamento, afrontam a história, a credibilidade e o compromisso institucional que sempre pautaram suas condutas. Neste ato, colocamos nossos cargos à disposição do Diretor-Geral substituto”, disse o grupo