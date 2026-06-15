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Brasil

AGU vai pedir à Justiça dos EUA para defender Moraes em processo do Rumble e Trump Media

Advocacia-Geral da União informou que pedirá extinção da ação judicial sem análise dos argumentos das empresas

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 11h27 | Atualizado em 15 jun 2026, 11h46
Homem careca de meia-idade, com terno escuro, gravata azul-esverdeada e toga preta, sentado em uma cadeira de couro mostarda, olhando sério para frente. Há um microfone e itens de escritório na mesa à sua frente
O ministro Alexandre de Moraes, durante sessão do STF (Gustavo Moreno/STF)
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AGU vai pedir à Justiça dos EUA para defender Moraes em processo do Rumble e Trump Media Priorize VEJA no Google

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou nesta segunda-feira, 15, que vai pedir à Justiça americana para atuar no processo movido pelo grupo Trump Media e pela plataforma Rumble nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em nota, a AGU justificou que vai se habilitar no processo para “promover a defesa dos interesses do Estado Brasileiro” e classificou a ofensiva judicial como uma “ofensa à soberania nacional e à independência do Poder Judiciário” do Brasil. “Decisões judiciais proferidas pela Suprema Corte de nosso país não podem ser questionadas perante tribunais de Estados estrangeiros”, diz a manifestação

Como o processo foi movido apenas contra o ministro, e não contra o Brasil, o órgão precisa solicitar a habilitação na ação judicial, que tramita no tribunal federal da Flórida. A AGU vai pedir a extinção do processo sem julgamento das alegações apresentadas pelas empresas. O órgão vai alegar que atos jurisdicionais da Justiça do Brasil são soberanos e não podem ser submetidos ao crivo de cortes de outros países.

“Atos praticados por agentes públicos de um Estado soberano não podem ser submetidos, sem o consentimento desse Estado, à jurisdição de tribunais de um Estado estrangeiro. O Brasil não consentiu e não consentirá com a apreciação de decisões de nossa Suprema Corte por juízes de outro país. Decisões judiciais brasileiras devem ser cumpridas ou questionadas perante nossos próprios tribunais, de acordo com a lei processual vigente no Brasil”, informou a AGU.

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O ministro Edson Fachin, presidente do STF, havia solicitado apoio da Advocacia-Geral da União no caso. A movimentação ocorreu depois que a Justiça dos Estados Unidos autorizou a notificação de Moraes por e-mail para ser informado sobre a abertura do processo contra ele, o que na prática permite que a ação avance.

O Rumble e a Trump Media acusam o ministro do STF de censurar o discurso político de pessoas alinhadas à direita, como o influenciador Allan dos Santos, por determinar a remoção de perfis e publicações nas redes sociais. O Rumble está fora do ar no Brasil desde fevereiro de 2025 por não indicar um representante legal no país.

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Advocacia Geral da União - AGU
Alexandre de Moraes
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