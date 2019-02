Agetransp anuncia reajuste nas tarifas de trem e metrô

Pouco mais de um mês depois do aumento das passagens de ônibus da capital, a agência reguladora do governo do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp), que fiscaliza os transportes, anunciou ter autorizado reajuste nas tarifas de trem e metrô. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, mas ainda não tem data para entrar em vigor – a lei 6.700/14 fixa um prazo mínimo de 60 dias. Usuários do Bilhete Único Intermunicipal continuarão pagando o valor antigo.

O metrô passará de 3,20 para 3,50 reais, e o trem, de 2,90 para 3,20 reais. A decisão do reajuste foi tomada pelos cinco conselheiros, entre eles Arthur Vieira Bastos, um ex-tesoureiro do PMDB no Estado do Rio. O colegiado é presidido por Cesar Mastrangelo, ex-vice-presidente do Metrô do Rio. Em meados de fevereiro, já havia sido autorizado reajuste de 4,50 para 4,80 reais para o sistema de barcas, operado pela CCR Barcas.

A agência diz que o reajuste no trem cobre apenas a variação de 5,60% do IGP-M, índice de inflação utilizado para reajustar aluguéis, no período de novembro de 2012 a novembro de 2013. Se fosse seguir essa norma à risca, o valor da tarifa passaria a 3,06. Porém, o critério de arredondamento que determina o aumento de 10 em 10 centavos, elevou o valor para 3,20 reais – o que na prática significa acréscimo de 10,34%.

O mesmo acontece com a passagem do metrô. A justificativa para o reajuste anunciado de 5,66% cita a variação do IGP-M de janeiro de 2013 a janeiro de 2014. Dessa maneira, a tarifa deveria ter sido fixada em 3,38 reais. Mas, pelo mesmo critério de arredondamento, o preço subirá para 3,50 reais, o que representa, na verdade, um aumento real de 9,38%.

Leia também:

Cabral põe tesoureiro do PMDB para fiscalizar grandes empresas no Rio

Descarrilamento de trem paralisa transporte ferroviário e provoca caos no Rio

Agência reguladora mantém multas a metrô e trem do Rio

Protestos – O aumento nas tarifas do transporte público, que raramente acompanha a evolução na qualidade dos serviços prestados, foi o estopim para a onda de protestos que tomou conta de todo o país a partir de junho do ano passado. “Não é por 20 centavos”, era um dos bordões mais usados pelos manifestantes do Rio de Janeiro. A mobilização generalizada fez com que o governador Sérgio Cabral voltasse atrás na decisão.

Com o reajuste deste ano, Cabral quebra uma promessa feita no fim de janeiro, quando ele anunciou o congelamento das tarifas de trens, barcas e metrô “no valor mínimo possível, até que, completado o ciclo de investimentos nos sistemas de alta capacidade, o usuário possa usufruir do transporte na qualidade que o cidadão do Rio de Janeiro merece”.

O novo valor cobrado pelos ônibus e os constantes problemas em trens – que levam até passageiros a andar pelos trilhos – já motivaram novos protestos esse ano. A Agetransp determinou, na mesma reunião, três multas à concessionária Supervia, no total de 194.000 reais. As punições são pelo descarrilamento de um trem na estação Mercadão de Madureira, no dia 26 de junho de 2011, pelo descarrilamento de um trem na estação Central do Brasil, em 16 de agosto de 2012, e pela interrupção na circulação de trens entre as estações Vila Militar e Bangu, em 17 de maio de 2011.