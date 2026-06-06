Ex-chefe da comunicação da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, o publicitário Marcello Lopes, o “Marcelão”, faturou alto na gestão de Paulo Henrique Costa, o ex-banqueiro que quebrou o BRB para obter propinas milionárias de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master.

O contrato da empresa dele, a Cálix, no entanto, será encerrado em breve, segundo fontes do governo de Celina Leão no Distrito Federal.

Está em curso no BRB um novo processo de licitação para escolha das agências de publicidade que vão prestar serviços para a instituição pelos próximos 5 anos.

O contrato anterior chegou ao fim e as agências Um e Cálix, que prestaram serviço para o banco nos últimos anos, estão nos meses finais de atuação.

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O BRB manteve as duas agências no quadro, segundo fontes do banco, porque “elas já foram avaliadas por concorrência pública, possuem histórico contratual, fluxos e processos consolidados, além de terem mantido o melhor preço em relação ao mercado”.