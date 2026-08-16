Agência aponta ‘transporte clandestino de passageiros’ em acidente que matou dez pessoas no Rio
Ônibus que vinha de Belo Horizonte tombou na descida da serra de Petrópolis
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o ônibus que caiu na madrugada deste domingo na BR-040, na descida da serra de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, não tinha habilitação para realizar transporte interestadual de passageiros.
O acidente deixou dez mortos, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. O veículo tinha saído de Belo Horizonte e seguia para o Rio de Janeiro.
“Diante das informações disponíveis até o momento, a operação é caracterizada como transporte clandestino de passageiros”, informou a ANTT, em nota.
As informações iniciais indicam um conjunto de empresas por trás da viagem, mas todas em situação irregular.
Segundo a ANTT, o ônibus estava “registrado em nome da Dinna Ellles Turismo, com comunicação de venda para a PIT Tur Transportes Ltda” e “nenhuma das duas empresas está habilitada”.
O veículo trazia a inscrição da Estrela Guia Turismo, mas a ANTT informou que “não foi localizada empresa habilitada” com esse nome. Além disso, havia no ônibus um adesivo da agência reguladora fazendo referência à empresa Samara, “que também está inapta”.
A Estrela Guia divulgou nota afirmando estar “apurando as informações sobre o acidente envolvendo um ônibus da empresa”.
De acordo com a PRF, o tombamento ocorreu por volta das 4h30 da madrugada. As vítimas foram encaminhadas para os hospitais Santa Teresa, em Petrópolis, Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, e Getúlio Vargas, no Rio.
A ocorrência foi registrada na 105ª DP, em Petrópolis.