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Brasil

Agência aponta ‘transporte clandestino de passageiros’ em acidente que matou dez pessoas no Rio

Ônibus que vinha de Belo Horizonte tombou na descida da serra de Petrópolis

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 18h59 | Atualizado em 16 ago 2026, 19h18
Ônibus branco da empresa Estrela, com lateral amassada e janelas quebradas, após um acidente. Roupas e pertences pendem das janelas. Dois bombeiros com capacetes laranja e uniformes bege observam a cena, com árvores secas ao fundo
Ônibus tombou na BR-040, em Petrópolis (CBMERJ/Divulgação)
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A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o ônibus que caiu na madrugada deste domingo na BR-040, na descida da serra de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, não tinha habilitação para realizar transporte interestadual de passageiros.

O acidente deixou dez mortos, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. O veículo tinha saído de Belo Horizonte e seguia para o Rio de Janeiro.

“Diante das informações disponíveis até o momento, a operação é caracterizada como transporte clandestino de passageiros”, informou a ANTT, em nota.

As informações iniciais indicam um conjunto de empresas por trás da viagem, mas todas em situação irregular.

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Segundo a ANTT, o ônibus estava “registrado em nome da Dinna Ellles Turismo, com comunicação de venda para a PIT Tur Transportes Ltda” e “nenhuma das duas empresas está habilitada”.

O veículo trazia a inscrição da Estrela Guia Turismo, mas a ANTT informou que “não foi localizada empresa habilitada” com esse nome. Além disso, havia no ônibus um adesivo da agência reguladora fazendo referência à empresa Samara, “que também está inapta”.

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A Estrela Guia divulgou nota afirmando estar “apurando as informações sobre o acidente envolvendo um ônibus da empresa”.

De acordo com a PRF, o tombamento ocorreu por volta das 4h30 da madrugada. As vítimas foram encaminhadas para os hospitais Santa Teresa, em Petrópolis, Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, e Getúlio Vargas, no Rio.

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A ocorrência foi registrada na 105ª DP, em Petrópolis.

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