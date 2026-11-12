Afiliada do SBT e jornal terão que deixar prédio após desapropriação pela União

O prédio que abriga as sedes do jornal Estado de Minas e da TV Alterosa, afiliada do SBT em Belo Horizonte, foi declarado de utilidade pública pelo Governo Federal para fins de desapropriação. A medida consta no Decreto nº 13.161, publicado nesta quarta-feira, 11. Agora, o imóvel, localizado na região Centro-Sul da capital será destinado ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG).

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Assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, o decreto autoriza a desapropriação integral do edifício, incluindo suas 42 unidades autônomas, que somam aproximadamente 9,9 mil metros quadrados.

Construído entre 1982 e 1984, em estilo modernista, o edifício foi projetado para abrigar a sede da IBM Brasil. O projeto arquitetônico é assinado por Cláudio Cavalcanti, Maria Cecília Vaz, Silvia Helena Vargas e Ney Pompeo Filho. Nos anos 2000, foi adquirido pelo grupo Diários Associados e passou a concentrar a redação do Estado de Minas e as instalações da TV Alterosa.

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A desapropriação do prédio ocorre em meio a uma crise financeira que atinge há anos o grupo Diários Associados em Minas Gerais. O conglomerado reúne empresas como a TV Alterosa, o jornal Estado de Minas, o portal UAI, o jornal Aqui e a Rádio Guarani.