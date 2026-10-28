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Afastamentos por vício em apostas disparam no INSS, aponta Ministério do Trabalho e Emprego

Estudo da pasta mostra explosão de benefícios temporários concedidos a trabalhadores; homens de 30 a 39 anos e setor de serviços lideram licenças

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 17h30
Placa dourada em relevo na parede branca de tijolos, com os dizeres MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO e MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, sob luz e sombras
Fachada do Ministério do Trabalho (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Um estudo do Ministério do Trabalho e Emprego revela que os afastamentos laborais causados pela ludopatia (vício em jogos de azar e apostas) cresceram 438% entre 2023 e 2025. A pesquisa, realizada pela Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho (SEET), aponta que o número de trabalhadores que receberam o benefício por incapacidade temporária pelo INSS saltou de 67 para 361 no período.

O aumento da dependência em apostas e jogos eletrônicos atingiu principalmente os homens, responsáveis por 71% das ocorrências, com maior incidência na faixa etária entre 30 e 39 anos.

As estatísticas mostram que o setor de serviços lidera os afastamentos, com 54% dos casos, seguido pela indústria (23%) e pelo comércio (20%). Outras atividades econômicas somam os 2,8% restantes.

As chamadas bets estão proibidas no país desde que o presidente Lula vetou, por meio da Medida Provisória nº 1.394, publicada em 25 de setembro, a operação de sites e aplicativos de apostas — determinação em vigor desde 6 de outubro. Por se tratar de uma MP, o Congresso tem até 120 dias para votar o texto e convertê-lo definitivamente em lei.

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Para a subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho, Paula Montagner, a restrição às apostas é uma medida indispensável para a recuperação da saúde mental dos brasileiros. “Os poucos dados disponíveis são claros em relação ao vício que os jogos criam. Precisamos afastar essa ameaça da vida de crianças, adolescentes e adultos em todas as regiões do país”, afirma.

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