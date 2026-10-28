Afastamentos por vício em apostas disparam no INSS, aponta Ministério do Trabalho e Emprego

Um estudo do Ministério do Trabalho e Emprego revela que os afastamentos laborais causados pela ludopatia (vício em jogos de azar e apostas) cresceram 438% entre 2023 e 2025. A pesquisa, realizada pela Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho (SEET), aponta que o número de trabalhadores que receberam o benefício por incapacidade temporária pelo INSS saltou de 67 para 361 no período.

O aumento da dependência em apostas e jogos eletrônicos atingiu principalmente os homens, responsáveis por 71% das ocorrências, com maior incidência na faixa etária entre 30 e 39 anos.

As estatísticas mostram que o setor de serviços lidera os afastamentos, com 54% dos casos, seguido pela indústria (23%) e pelo comércio (20%). Outras atividades econômicas somam os 2,8% restantes.

As chamadas bets estão proibidas no país desde que o presidente Lula vetou, por meio da Medida Provisória nº 1.394, publicada em 25 de setembro, a operação de sites e aplicativos de apostas — determinação em vigor desde 6 de outubro. Por se tratar de uma MP, o Congresso tem até 120 dias para votar o texto e convertê-lo definitivamente em lei.

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Para a subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho, Paula Montagner, a restrição às apostas é uma medida indispensável para a recuperação da saúde mental dos brasileiros. “Os poucos dados disponíveis são claros em relação ao vício que os jogos criam. Precisamos afastar essa ameaça da vida de crianças, adolescentes e adultos em todas as regiões do país”, afirma.