Afastamento de diretor da PF repercute nas eleições: veja reações à direita e à esquerda

O novo capítulo da crise institucional no Supremo Tribunal Federal, que levou ao afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, gerou ampla repercussão na campanha eleitoral. O delegado foi suspenso das funções pelo ministro André Mendonça nesta terça-feira, 8, após revelações de que ele teria investigado ilegalmente o ministro do Supremo e produzido um relatório que foi utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes para contra-atacar o relator da investigação sobre o escândalo do Banco Master.

O primeiro a celebrar a decisão foi Romeu Zema, presidenciável pelo Novo, partido que moveu a ação no STF que levou ao afastamento de Andrei. “Enquanto muitos falam, a gente faz. E seguiremos firmes contra os intocáveis”, publicou o ex-governador mineiro nas redes sociais, usando uma expressão (“intocáveis”) com a qual tem feito campanha contra os ministros do Supremo.

Ronaldo Caiado, presidenciável pelo PSD, também comemorou a decisão de Mendonça contra Andrei Rodrigues. “Mais uma decisão firme e corajosa do ministro André Mendonça. É assim que uma autoridade de verdade exerce o seu papel”, disse o candidato ao Planalto.

Mais uma decisão firme e corajosa do ministro André Mendonça. Quem me conhece sabe que sempre defendi lei e ordem caminhando juntas, sem espaço para politização. As instituições de Estado precisam agir com total imparcialidade e respeito rigoroso à Constituição. É assim que uma… — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) September 8, 2026

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O senador Sergio Moro (PL), que disputa o governo do Paraná, também elogiou a medida e manifestou apoio a Mendonça. “O diretor Andrei Rodrigues não tem condições de permanecer no comando da Polícia Federal”, publicou o ex-juiz federal.

Semana passada já havia me manifestado. Todo apoio ao Min. André Mendonça. O Diretor Andrei Rodrigues não tem condições de permanecer no comando da Polícia Federal. Se Lula se omite, as demais instituições têm que agir. https://t.co/SlvGTZYqEp — Sergio Moro (@SF_Moro) September 8, 2026

Guilherme Derrite (PP), deputado federal e candidato ao Senado na chapa bolsonarista em São Paulo, parabenizou Mendonça por decretar o afastamento de Andrei. “A PF é uma instituição de Estado. Não pode estar a serviço de governo, de ministro ou de qualquer projeto de poder”, declarou.

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O afastamento do diretor-geral da Polícia Federal é uma medida necessária diante da gravidade dos fatos. Parabéns ao Ministro André Mendonça pela atuação.

A PF é uma instituição de Estado. Não pode estar a serviço de governo, de ministro ou de qualquer projeto de poder (…) — Guilherme Derrite (@DerriteSP) September 8, 2026

Do lado governista, o tom foi de forte crítica ao afastamento do diretor-geral da PF — Andrei foi nomeado por Lula no início do terceiro mandato presidencial, em 2023.

O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães (PT), chamou a decisão de Mendonça de “descabida”, “intromissão que não lhe cabe” e “medida eleitoral”.

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Ninguém está acima da lei. Com base nessa referência a decisão do Ministro André Mendonça no que tange o pedido de afastamento do Delegado da polícia federal é descabida e uma intromissão onde não lhe cabe. Apurar eventuais indícios de delitos está correto. Mas essa medida me… — José Guimarães (@joseguimaraesce) September 8, 2026

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), candidato à reeleição e ex-líder do partido na Câmara, afirmou que André Mendonça tenta interferir nas eleições para proteger o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). “Enquanto isso, o caso Dark Horse está parado há mais de 100 dias na mão do ministro”, publicou o petista.

MENDONÇA QUER INTERFERIR NA ELEIÇÃO PARA PROTEGER FLÁVIO BOLSONARO! Afastar o diretor-geral da PF, que investigou e prendeu Vorcaro, é uma decisão irresponsável. Enquanto isso, o caso Dark Horse, envolvendo Flávio Bolsonaro, está parado há mais de 100 dias nas mãos do ministro.… pic.twitter.com/gnPirPY256 — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) September 8, 2026

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Na mesma linha, o ex-presidente da Embratur, Marcelo Freixo (PT-RJ), que concorre à Câmara dos Deputados em outubro, relembrou que o inquérito sobre o caso Dark Horse está parado nas mãos de Mendonça. “Quem acabou com o esquema do Banco Master e prendeu Daniel Vorcaro foi o governo Lula, que deu liberdade e autonomia para a PF”, disse o ex-parlamentar.

ABSURDO! O ministro André Mendonça acaba de determinar o afastamento temporário de Andrei Rodrigues do comando da Polícia Federal. Quem enfrentou, acabou com o esquema do banco Master e prendeu Daniel Vorcaro foi o governo Lula, que deu liberdade e autonomia para a PF.… pic.twitter.com/DoI6Tc3Qlp — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) September 8, 2026