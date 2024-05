Aéreas podem vender passagens para Canoas nesta terça; voos começam quarta

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou na noite desta segunda-feira, 20, que a Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, começará a receber voos na quarta-feira. As companhias aéreas poderão vender passagens a partir desta terça.

A operação em Canoas será uma alternativa ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, fechado por tempo indeterminado por causa das enchentes. Segundo o ministério, Canoas receberá 35 voos por semana, com expectativa de atender 6 mil passageiros.

A autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para o uso da Base Aérea de Canoas para voos comerciais foi publicada nesta terça-feira, em edição extra do Diário Oficial da União. Na resolução, a agência também atribui as operações em Canoas à empresa Fraport, responsável pelo Aeroporto Salgado Filho. Segundo o texto, os voos comerciais poderão ocorrer de Canoas enquanto o aeroporto de Porto Alegre estiver fechado.

Além disso, a malha aérea emergencial criada para atender o estado continuará em operação, com 134 voos semanais no total a partir de aeroportos como o de Caxias do Sul, Passo Fundo e Pelotas.

Continua após a publicidade

Salgado Filho

Segundo Costa Filho, só será possível avaliar os danos no aeroporto em Porto Alegre após as águas baixarem, o que pode acontecer nos próximos dias. “A água já baixou no terminal, hoje a gente começou a ver pela primeira vez parte da pista. A gente espera que nos próximos dias possa ter a água saindo do aeroporto, a partir daí a gente vai ter um diagnóstico mais claro da situação”, afirmou.

As operações no Salgado filho foram suspensas no começo do mês, após inundação das pistas de pouso e instalações do local.