Advogados de hacker e de ex-auxiliares de Bolsonaro participam de live

A live semanal de VEJA Os Três Poderes, nesta sexta, 25, às 11h, analisa os escândalos recentes que envolvem a família Bolsonaro. Participam do programa Ariovaldo Moreira, advogado do hacker da Vaza-Jato Walter Delgatti (condenado a 20 anos de prisão por invasões de contas do Telegram), e Eduardo Kuntz, que defende ex-auxiliares de Jair Bolsonaro no caso das joias.

O impacto negativo de escândalos políticos que envolvem militares durante os anos Bolsonaro também será discutido na edição. A repercussão dos casos acendeu um alerta nas Forças Armadas e inspirou um movimento para preservar a instituição, agora na defensiva. Conforme mostra capa de VEJA, nos últimos dias, o comandante do Exército, general Tomás Miguel Paiva, fez circular nos quartéis um documento para enviar instruções às unidades, ressaltando que a instituição é apartidária. A mensagem deixa claro que as tropas devem abandonar a pretensão política e defender o que resta de credibilidade em meio ao mar de lama.

Apresentado pelo editor Ricardo Ferraz, o programa tem comentários de Matheus Leitão, Robson Bonin e José Benedito da Silva.