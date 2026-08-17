Advogado deixa defesa de Garotinho e promete acionar Justiça para barrar novo vice da chapa
Victor Travancas anunciou que vai tentar impugnar candidatura do ex-Bope André Monteiro
Horas após renunciar à defesa de Anthony Garotinho (Republicanos), o advogado Victor Rosa Travancas publicou em suas redes sociais, nesta segunda-feira, 17, um pronunciamento criticando o novo candidato a vice-governador da chapa, o ex-Bope André Monteiro, anunciado no último domingo, 16. O advogado justificou que não fica em lugares onde “não confia nas pessoas que fazem parte do grupo”.
Travancas disse que planeja impugnar a candidatura de André Monteiro. O advogado acusou o candidato a vice-governador de ser um “policial de fachada” e citou supostas ligações com pessoas presas por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. “Lugar de policial é no quartel”, afirmou.
Os ataques não se estenderam, porém, ao candidato ao governo da chapa. “Não nego a vocês que foi uma honra trabalhar com Anthony Garotinho”, disse.