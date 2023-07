Advogado de delator do caso Marielle deixa defesa após acordo

O advogado do ex-policial militar Elcio Queiroz, delator que deu detalhes sobre o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, afirmou, nesta segunda-feira, 24, que seu cliente fechou acordo de delação premiada sem sua anuência, e por meio de outra advogada. Henrique Telles, que até hoje era o representante oficial da defesa, foi surpreendido pela imprensa com a divulgação do que foi dito pelo cliente. “Nossa linha de trabalho não compactua com o instituto da delação premiada, Nossa tese sempre foi a negativa de autoria. Os fatos [presentes na delação] nunca foram relatados pelo Élcio. Por essa razão, estou pedindo para sair do caso”, disse a VEJA.

Em coletiva pela manhã, o ministro da Justiça, Flávio Dino e a Polícia Federal afirmaram que, no depoimento, Queiroz assumiu ter participado do crime como motorista do carro que perseguiu a ex-vereadora Marielle Franco, e disse ainda que Ronnie Lessa, de fato, foi responsável pelos disparos que atingiram Marielle e seu motorista, Anderson Gomes.

