Advogado comprou casa para senador e transferiu R$ 11 milhões para sua esposa, diz PF

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A Polícia Federal aponta que o advogado Willer Tomaz comprou a casa do senador Weverton Rocha (PDT-MA) no Lago Sul. Além disso, empresas de Tomaz teriam repassado mais de R$ 11 milhões para a esposa do parlamentar, Samya Rocha. A investigação faz parte da Operação Sem Desconto, que mira fraudes no INSS. Descubra os detalhes dessa complexa trama.

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A Polícia Federal (PF) afirma que o advogado Willer Tomaz comprou a casa em que o senador Weverton Rocha (PDT-MA) mora, no Lago Sul, região nobre de Brasília. Empresas de Tomaz também teriam realizado transferências de 11 milhões de reais para a esposa do parlamentar, Samya Rocha.

O advogado e pessoas ligadas a Weverton foram alvo de busca e apreensão nesta terça-feira, como parte de nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes em descontos de beneficiários do INSS.

De acordo com a PF, o senador participou das tratativas de compra da casa, mas a compra foi efetivamente realizada por uma empresa de Willer, por 6 milhões de reais.

“A dissociação entre a titularidade registral e o alegado domínio econômico constitui um dos pontos centrais da apuração”, destacou o ministro André Mendonça, do STF, que autorizou a operação.

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A apuração também indicou que a conta bancária de Samya virou uma “alternativa para o recebimento de valores elevados”. Foram encontrados registros de repasses superiores a 11 milhões de reais, feitos por empresas ligadas a Willer.

O advogado declarou que “é proprietário de uma imobiliária sediada em Brasília, que possui, administra e negocia diversos imóveis na capital federal” e que “as atividades da empresa são realizadas regularmente, não havendo qualquer irregularidade nas operações citadas”.

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Willer também afirmou que a esposa de Weverton é associada do seu escritório. “Todos os valores a ela repassados decorrem da prestação de serviços advocatícios, estão devidamente documentados e foram regularmente declarados”, escreveu.

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