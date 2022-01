Advogada informal de Jairinho ameaçou mãe de Henry na prisão, diz defesa

Não era segredo que a advogada criminalista Flávia Froés tem a intenção de protagonizar a defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, réu preso e acusado por homicídio triplamente qualificado e tortura do próprio enteado, o menino Henry Borel, de apenas 4 anos, na madrugada de 8 de março do ano passado. Conforme VEJA revelou no final de outubro, Flávia Froés, que faz uma espécie de defesa informal do parlamentar cassado, mantém a ambição de suplantar a defesa constituída do político, atualmente presidida por Braz Sant’anna, no Tribunal do Júri. Ela fez questão de demonstrar a proximidade com o pai de Jairinho, o deputado estadual coronel Jairo (Solidariedade) nas redes sociais. Agora, no entanto, a advogada parece ter feito uma movimentação muito mais agressiva, diz a defesa de Monique Medeiros, também ré pelo assassinato da criança: compareceu no Instituto Penal Oscar Stevenson, em Bangu (Zona Oeste do Rio), onde ela estava presa, e ameaçou a mãe de Henry “de forma velada”, segundo peticionaram seus advogados na tarde de quarta-feira, 12, dentro dos autos do processo que conduz o julgamento do político e da mãe pela morte do garotinho.

À sua defesa, Monique relatou estar “apavorada” com a advogada informal do ex-parlamentar. “Ela disse que eu precisava assinar um documento assumindo a culpa pela morte do meu filho, e que não adianta eu tentar negar, pois, mais cedo ou mais tarde, eu terei que assumir a culpa e livrar o Jairinho”, declarou, de acordo com o documento. Em seguida, Monique teria emendado: “Eles [o clã político de Jairinho] dariam um jeito de me transferir ou me pegar aqui dentro”. A inesperada visita de Flávia Froés a Monique teria ocorrido na última sexta-feira, 7, dentro da unidade prisional, mas a situação veio à tona quando a família da mãe de Henry esteve no presídio nesta segunda, dia em que os familiares visitam os acautelados. Anexando uma troca de e-mails da manhã do dia de ontem, a petição da defesa de Monique pediu, então, acesso ao livro de visitantes da penitenciária. À noite, Monique foi transferida para outra unidade prisional, também em Bangu. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária (Seap) alega que a mudança estava prevista desde o dia 3 de janeiro devido à mudança no “perfil de atendimento às presas provisórias”.

Na petição, os advogados de Monique acusam Flávia Froés de fraude processual e coação no curso do processo. A VEJA, a advogada rechaçou as acusações. Prometeu, também, processar tanto Monique quanto sua equipe de advogados. “Estou entrando com processo de denunciação caluniosa contra Monique e seus advogados, pedindo a gravação de vídeo da penitenciária. Tenho contrato assinado de investigação defensiva assinado por Jairinho”, declarou, em nota. “Eles irão responder por denunciação caluniosa e danos moraes [sic] na área cível”, escreveu. Questionada sobre se ameaçou Monique, conforme a petição de seus advogados alega, não respondeu diretamente, mas usou letras maiúsculas em sua resposta: “A defesa formulada pelo trabalho EXPRESSAMENTE CONTRATADO E ASSINADO PELO PRÓPRIO JAIRINHO, Alega a inocência dele e da MONIQUE”. Procurada pela reportagem, a defesa de Monique não se manifestou em relação aos questionamentos.