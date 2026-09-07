Adolescente pula de carro em movimento para fugir de sequestro no Rio; veja vídeo

Uma adolescente de 15 anos conseguiu escapar de um sequestro ao pular de um carro em movimento na última sexta-feira, 4, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A menina havia saído pouco antes da escola e andava pela Rua Dona Romana quando foi abordada por um homem em um carro de vidro fumê.

A jovem, que achou que estava sendo assaltada, se aproximou do veículo e entregou o celular. Foi então que o criminoso a puxou para dentro. Segundo a vítima, ele alegou estar armado. Pouco depois, em um momento de descuido do motorista, ela abriu a porta do carro em movimento e pulou. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ela levanta, pega um objeto do chão e corre em direção a um condomínio.

A menina sofreu escoriações no joelho, mas está bem. A família registrou boletim de ocorrência na 23ª DP (Méier). Veja o vídeo abaixo.

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