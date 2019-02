Adolescente preso com tranca de bicicleta volta a apanhar

(Atualizado às 18h20)

O adolescente de 15 anos que comoveu o Brasil no último dia 2, quando foi encontrado preso pelo pescoço com uma tranca de bicicleta, voltou a apanhar na rua, depois de cometer um assalto. Desta vez, o menor acabou detido pela Polícia Militar, encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat) e à Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). A nova confusão ocorreu por volta das 22h do dia 18, em Copacabana.

O jovem assaltou, com outros quatro rapazes, uma turista canadense na Avenida Atlântica. Em seguida, o bando tentou roubar os pertences de um turista inglês. Esta vítima, no entanto, reagiu, e correu atrás dos garotos. Um grupo de pessoas que presenciava a cena decidiu cercar os fugitivos, mas só conseguiu deter dois deles.

Começou, então, uma sequência de tapas. Sentindo-se acuado, o menor que ficou preso pela tranca no início do mês lançou mão da fama que angariou naquele episódio: “Eu sou o do poste! Parem de bater”, gritou.

E, de fato, as agressões cessaram. Os dois jovens foram mantidos no local até a chegada da Polícia Militar. E, novamente, na delegacia, o jovem do episódio do poste voltou a se identificar como tal, para se proteger de agressões: “Você sabe quem sou eu? Sou o menor da tranca”, disse, aos policiais.

Mais uma vez, não se tem notícia de quem agrediu o menor. Mas, de acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, o adolescente não apresentou queixa de agressão de delegacia. Ele foi encaminhado para uma unidade de internação do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase).

