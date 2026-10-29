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Adolescente de 16 anos denuncia MC Poze do Rodo por estupro e ameaça; entenda caso

Crimes teriam acontecido na mansão do cantor, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no final de setembro

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 08h41
Mc Poze do Rodo
Mc Poze do Rodo, nome artístico de Marlon Brandon Coelho Couto da Silva (Instagram/Reprodução)
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Uma adolescente de 16 anos denunciou o cantor Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, por estupro, ameaça e fornecimento de substâncias a menor de idade. O registro de ocorrência foi realizado nesta quarta-feira, 28, na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav). Os crimes teriam acontecido na mansão de Poze, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no final de setembro.

Segundo a defesa da vítima, a jovem estava sob efeito de bebida alcoólica e drogas — entre elas, o lança perfume conhecido como “Black Lança, que teria sido oferecido pelo artista — e não estava plenamente consciente no quarto do MC. Ela teria dito a Poze que não aceitava fazer sexo sem preservativo. O cantor, então, teria se recusado a colocar camisinha e iniciado a relação sexual.

“Estamos diante de uma adolescente que relata ter tido o corpo violado, a voz ignorada e a vida ameaçada. Fama não é escudo, e silêncio nunca foi consentimento. Ela não está sozinha, e vamos até o fim por justiça”, afirmou Daiana Andrade, advogada da vítima, que também entrou com pedido de medidas protetivas urgentes.

+ Quem é MC Poze do Rodo, preso em operação da PF contra esquema bilionário

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Poucos dias depois, a adolescente teria sido coagida a voltar à casa do cantor, onde alega ter sido obrigada a tomar vários medicamentos sob a ameaça de Poze de que amigos a fariam “desaparecer” em caso de recusa. Enquanto a vítima ingeria os remédios, o MC teria vasculhado o seu celular. A defesa também informou que a vítima foi levada para fazer exames no Instituto Médico Legal (IML). Por ser menor de idade, sua identidade é protegida Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

VEJA tenta contato com a defesa de MC Poze. O espaço está aberto.

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Em abril, Poze foi preso no âmbito da Operação Narco Fluxo, deflagrada pela Polícia Federal (PF), contra uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro e movimentação ilícita de mais de R$ 1,6 bilhão no Brasil e no exterior. As investigações apontam que o grupo usava de um sistema para ocultação e dissimulação de valores, como operações financeiras de alto valor, transporte de numerário em espécie e transações com criptoativos. Ele foi solto em maio.

O MC já foi preso três vezes — nas outras duas, em 2019 e 2025, por apologia ao crime e suposto envolvimento com o Comando Vermelho (CV). Ele foi alçado à fama através dos hit “Tô Voando Alto” (2019). Outras músicas também fizeram sucesso, como “Vida Louca”, “A Cara do Crime (Nós Incomoda)” e “Me sinto Abençoado”. Seu primeiro álbum, “O Sábio” (2022), contou com a participação de nomes famosos na cena, como MC Cabelinho e Oruam, que também tem problemas com a Justiça

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