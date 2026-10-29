Adolescente de 16 anos denuncia MC Poze do Rodo por estupro e ameaça; entenda caso

Uma adolescente de 16 anos denunciou o cantor Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, por estupro, ameaça e fornecimento de substâncias a menor de idade. O registro de ocorrência foi realizado nesta quarta-feira, 28, na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav). Os crimes teriam acontecido na mansão de Poze, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no final de setembro.

Segundo a defesa da vítima, a jovem estava sob efeito de bebida alcoólica e drogas — entre elas, o lança perfume conhecido como “Black Lança, que teria sido oferecido pelo artista — e não estava plenamente consciente no quarto do MC. Ela teria dito a Poze que não aceitava fazer sexo sem preservativo. O cantor, então, teria se recusado a colocar camisinha e iniciado a relação sexual.

“Estamos diante de uma adolescente que relata ter tido o corpo violado, a voz ignorada e a vida ameaçada. Fama não é escudo, e silêncio nunca foi consentimento. Ela não está sozinha, e vamos até o fim por justiça”, afirmou Daiana Andrade, advogada da vítima, que também entrou com pedido de medidas protetivas urgentes.

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Poucos dias depois, a adolescente teria sido coagida a voltar à casa do cantor, onde alega ter sido obrigada a tomar vários medicamentos sob a ameaça de Poze de que amigos a fariam “desaparecer” em caso de recusa. Enquanto a vítima ingeria os remédios, o MC teria vasculhado o seu celular. A defesa também informou que a vítima foi levada para fazer exames no Instituto Médico Legal (IML). Por ser menor de idade, sua identidade é protegida Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

VEJA tenta contato com a defesa de MC Poze. O espaço está aberto.

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Em abril, Poze foi preso no âmbito da Operação Narco Fluxo, deflagrada pela Polícia Federal (PF), contra uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro e movimentação ilícita de mais de R$ 1,6 bilhão no Brasil e no exterior. As investigações apontam que o grupo usava de um sistema para ocultação e dissimulação de valores, como operações financeiras de alto valor, transporte de numerário em espécie e transações com criptoativos. Ele foi solto em maio.

O MC já foi preso três vezes — nas outras duas, em 2019 e 2025, por apologia ao crime e suposto envolvimento com o Comando Vermelho (CV). Ele foi alçado à fama através dos hit “Tô Voando Alto” (2019). Outras músicas também fizeram sucesso, como “Vida Louca”, “A Cara do Crime (Nós Incomoda)” e “Me sinto Abençoado”. Seu primeiro álbum, “O Sábio” (2022), contou com a participação de nomes famosos na cena, como MC Cabelinho e Oruam, que também tem problemas com a Justiça.

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