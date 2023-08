Acusados de crimes graves no 8 de janeiro se aproximam do banco dos réus

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento as seis primeiras ações penais de envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Na ocasião, manifestantes que protestavam contra a derrota de Jair Bolsonaro para o atual presidente Lula depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. Os crimes aos quais essa leva de acusados responde e a possibilidade de acordos de não persecução penal para envolvidos em crimes mais graves são os destaques do Giro VEJA desta segunda-feira, 28.

