Acusado de assédio sexual, ministro do STJ já tem data para ser julgado no tribunal

Alvo de graves acusações de assédio sexual reveladas pelo Radar no início do ano, o ministro Marco Buzzi, do STJ, será julgado pelos colegas de tribunal no próximo dia 6 de agosto.

A data foi marcada pelo presidente do tribunal, ministro Herman Benjamin.

A primeira denúncia de assédio contra Buzzi veio de uma jovem de 18 anos, filha de um casal de amigos da família do magistrado, que se disse alvo de investidas do ministro do STJ quando tomava banho de mar, no fim de ano, em Santa Catarina.

O outro caso envolve uma ex-assessora de Buzzi, que relatou diferentes situações em que foi assediada pelo magistrado dentro do gabinete dele no STJ.

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Além do processo administrativo que pode lhe custar o cargo na magistratura, Buzzi é alvo de inquérito criminal no STF. Ele nega as acusações de assédio.